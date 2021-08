Kiel

Kein Wunder, dass diese Installation neugierige Blicke auf sich zieht. Passanten bleiben stehen, bestaunen das Mobiliar-Ensemble, machen Fotos – und langsamer rollende Wagen müssen durch Hupen zur zügigen Weiterfahrt gedrängt werden. Goldfarbiger Autolack umhüllt das „Denkmal für die unbekannten Wanderarbeitenden“, das auf einem Parkplatz in der Kieler Feldstraße gegenüber vom Weinhaus Tiemann steht. Dreimal soll das mobile Denkmal an wechselnden Orten in der Stadt eingeweiht werden, zum ersten Mal am heutigen Donnerstag um 18.30 Uhr – die Einführung übernimmt Peter Kruska, Direktor der Stadtgalerie Kiel.

Sinnbild für die zunehmende Entwurzelung

Hinter der auffälligen Installation auf einem verkehrstauglichen Anhänger steckt die sechsköpfige, 1994 gegründete Kunstgruppe „Kunst & Streben“, deren Mitglieder konsequent anonym agieren wollen. Das Kunstwerk sei ein Sinnbild für die zunehmende Entwurzelung und Heimatlosigkeit der Menschen in unserer Zeit und solle all jenen ein Denkmal setzen, die ihr Zuhause verlassen müssen, um ihre Existenz zu sichern.

Schon das deutsche Wirtschaftswunder sei vor allem auch den damaligen Gastarbeitern zu verdanken gewesen, und heute profitiere unsere Wirtschaft mehr denn je von prekär beschäftigten Arbeitsnomaden. Goldfarben sei das Denkmal, „um den ideellen Wert und die skulpturale Wirkung hervorzuheben“. Und die Haushaltsgegenstände stünden für ein Minimum an Geborgenheit in einem Zuhause. Die Stehlampe leuchtet sogar – per Solarpanel.

Land und Stadt haben Projekt gefördert

In diesem Jahr seien die Fördermittel des Ministeriums für Bildung, Wissenschaft und Kultur und vom Kieler Amt für Kultur und Weiterbildung geflossen, sodass Kunst & Streben das schon länger geplante Projekt verwirklichen konnte, in dem bislang 6000 Euro stecken – nur an Materialkosten, ohne Arbeitszeit. Auf dem Denkmal soll noch ein QR-Tag platziert werden, damit die Leute sich über die Installation informieren können. Aber zunächst sei es durchaus erwünscht, dass die Passanten irritiert seien.

Für eine Woche bleibt die Installation nun in der Feldstraße stehen. Nächste Station ist am 2. September die Theodor-Storm-Straße 10, wo um 18.30 Uhr der Anwohner Rolf Brezinsky die Begrüßung übernehmen wird. Die Brunswiker Straße 53 folgt ab 10. September als dritter Standort, allerdings ohne Einweihung, weil der Weg dafür zu schmal ist. Und Reyhan Kuyumcu von der Türkischen Gemeinde Schleswig-Holstein kommt am 19. September um 14 Uhr zur Begrüßung des Denkmals auf den Bahide-Arslan-Platz. Für die Einweihungstermine sind Anmeldungen unter kunstundstreben@gmx.de erwünscht.

Und was passiert im Anschluss mit der Installation? Zunächst mal wüssten sie nicht, wie die dann aussehe, hofften aber, dass sie nicht allzu sehr leide, sagt die Gruppe. Denn sie wollten das Denkmal in die Obhut der Kieler geben, es solle auf den Parkplätzen einen Platz in deren Mitte finden. Vielleicht fahren sie mit dem Anhänger später auch noch ein wenig durch die Gegend – es gebe noch einen zweiten Satz Reifen, der das vertragen könne.