„Wer nicht denken will fliegt raus“ – schon die Postkarten aus der Edition Staeck von 1972 sind ein Vergnügen widerständigen Nachsinnens über Kunst, Demokratie und Kommata im Getriebe der Welt. Nach einer frühen Ausstellung der Jens-Christian-Jensen-Ära ein Jahr davor und einigen Ankäufen vor allem in den Achtziger Jahren finden sich in der Sammlung der Kieler Kunsthalle zahlreiche Multiples und Druckgrafiken von Joseph Beuys.

Kunst für alle: Annette Weisner kuratiert Beuys-Kabinettausstellung

Die Kuratorin Annette Weisner hat jetzt gut 35 von ihnen ausgewählt und präsentiert sie bis zum 24. Oktober in einer Kabinettausstellung. Anlass für die Freigabe von drei Räumen im Obergeschoss ist der 100. Geburtstag des ebenso umstrittenen wie berühmten Künstlers am 12. Mai.

Joseph Beuys: Reizfigur mit Filz, Fett und wichtigen Fragen

Beuys, auch Nicht-Kennern bekannt als 1986 in Düsseldorf gestorbene Reizfigur mit obligatorischem Filzhut und Anglerweste, inszenierte sich gerne als Schamane am Rande der Gesellschaft, war aber zugleich prägender Lehrer in Düsseldorf und Hamburg, Mitbegründer der Partei „Die Grünen“, Umwelt- und Fluxusaktivist, begnadet schlagfertiger Redner, bedeutender Documenta-Künstler.

Freiheitsdrang der Kunst

Mit toten Hasen oder alten Badewannen, Filz oder Fett, die er als seine vermeintlich lebensrettenden Zuwendungen durch nomadisierende Tataren nach dem traumatischen Abschuss seines Kampfflugzeugs im Zweiten Weltkrieg stilisiert abstrahierte, brachte er die konservative Bundesrepublik immer wieder in Rage gegen solch unverschämten Freiheitsdrang der Kunst. Zugleich brachte er viele Fragen der Neuzeit mit präzise entwickelten Werken und Aktionen bis heute gültig an ihren neuralgischen Punkt.

Kunsthalle Kiel verzeichnet regen Zuspruch

In der wiedereröffneten Kunsthalle, der Direktorin Anette Hüsch bereits einen „sehr guten ersten Besuchsmonat“ eines auffällig „wertschätzenden Publikums“ bescheinigen kann, findet man jetzt eine wichtige Werkgruppe, die einst bezahlbar für jedermann „als Sender“ (Weisner) seiner ganzheitlichen Ideen dienten. „Was soll Kunst, wenn sie nichts bewirkt?“, fragte Beuys, füllte giftgrünes Wasser aus dem verschmutzten Rhein ab, machte sich für direkte Demokratie stark, umwickelte ein zerbrochenes Samurai-Schwert parabelhaft mit bewahrendem Filz.

Zeichnungen, Fotos, sehenswerte Lithografien

Neben Erklärzeichnungen und sprechenden Fotos (etwa vom Zeichner naturgemäß vergänglicher Kunst im Sand) sind auch Lithografien zu sehen: Sie zeigen bemerkenswert kraftvolle und zugleich enorm sparsame Zeichnungen von Lieblingstieren wie Reh oder Biene. Im Rudel oder Staat erschienen sie ihm exemplarisch sozial.