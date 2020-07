Neumünster

Er selbst ist nicht einmal Musiker, aber sein Jazz-Club sorgt seit 37 Jahren dafür, dass namhafte Künstler nach Neumünster kommen. Für dieses Engagement und seinen Anspruch, „immer wieder Neues, sich im Jazz Veränderndes ins Programm zu bringen, ohne den traditionellen Jazz zu vernachlässigen“ zeichnet das Kulturforum SH Ralf Johannsen mit dem Jazz-Förderer-Preis aus. Am 11. September wird er im Rahmen des Neumünsteraner Kulturfestivals Kunstflecken geehrt.

Zum Jazz-Förderer-Preis gibt es Musik

Klar gibt es dabei in der Werkhalle auch Musik: Die Forsonics werden auftreten. Aber wie das ganze Festival findet auch dieses Konzert unter Corona-Bedingungen statt; das heißt: „nicht singen oder jubeln“, erklärt Festivalleiterin Agnes Trenka; schon gar nicht tanzen, sondern auf den zugewiesenen Plätzen sitzen bleiben.

Volker Tiemann zeigt Kleine Stücke

Offener geht es bei der Ausstellung des Kieler Künstlers Volker Tiemann zu. Der renommierte Schöpfer kleinformatiger Skulpturen wird in der Bürgergalerie "Kleine Stücke Nr. 2" ausstellen, Untertitel: "Das Tuch ist kein Tuch – Die Wolke ist keine Wolke". Der Eintritt zu der Schau ist frei. Eine Vernissage wird es nicht geben, aber Tiemann hat zugesagt, bei der traditionellen Art-Tour zur Eröffnung des Kunstfleckens am Kleinflecken am 4. September ab 18 Uhr dabei zu sein; Bilder seiner Werke sollen digital eingespielt werden.

Nur zwei statt sonst drei Wochen

Für Neumünsters Ersten Stadtrat Carsten Hillgruber ist „zwingend notwendig, wieder Kulturangebote zu machen“. Darum haben die Organisatoren im Kulturbüro der Stadt ab Ende Juni – seit klar war, dass Veranstaltungen erlaubt sein würden – an die Planung für einen abgespeckten Kunstflecken gemacht, mit zwei statt wie üblich drei Wochen Laufzeit (4.-20. September), zwölf statt der gewohnten 16 Veranstaltungen und 83 statt der normalerweise 330 Plätze in der Werkhalle.

Ausländische Bands sagten ab

Der Aderlass im Programm ging vor allem zu Lasten der Musik. „Wir hatten viele Bands aus dem Ausland eingeplant“, erklärte Festivalleiterin Agnes Trenka bei der Vorstellung des Programms. Doch dann kamen ab Mitte März die Absagen. Die weiteste Anreise hat nun die junge österreichische Cellistin Marie Spaemann. Sie wird singen, Cello spielen und sich mit einer Loop-Station selbst begleiten. Tiefgründige Texte, verpackt in betörende Rhythmen und Melodien, versprechen die Veranstalter für das Konzert am 17. September in der Werkhalle.

Vorverkauf ab 3. August im Kulturbüro Neumünster, Tel. 04321 / 9423316. Das komplette Programm und weitere Informationen: www.kunstflecken.de

