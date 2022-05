„Eine Erleuchtung“ – so sah die Künstlerin Hella Guth Bertolt Brechts „Dreigroschenoper“ und nahm zehn Songs daraus als Vorlage für einen Bilderzyklus. Die Kunsthalle zu Kiel nutzt in der Graphiksammlung Guths Bilder zum Blick auf die widersprüchliche Lebenswirklichkeit in der Weimarer Republik.