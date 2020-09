Büdelsdorf

Ein Überaschungsgeschenk bekommt der Preisträger schon draußen vor der Thormannhalle. „Ein tolleres Geschenk konnte ich nicht kriegen“, strahlt Lars Jessen. Im Arm eine Videokamera, ein Ungetüm, schwer und groß, wie es sie heute gar nicht mehr gibt. Karla Helfrich hat ihm die Kamera aus Dithmarschen mitgebracht, aus dem Nachlass ihres verstorbenen Mannes, Jessens Lehrer an der Gelehrtenschule Meldorf. „Damit ging alles los“, sagt der Filmemacher. In der Film AG, die Hans-Friedrich Helfrich leitete, entstanden bahnbrechende Werke wie „Nordseesprit“ oder „Geheimprojekt Zugvogel“ - „eine Agentenparodie in Überlänge“. „Seither bin ich entschlossen, Filme nicht mehr länger als 90 Minuten zu machen.“

Logistisch kompliziert, aber herzlich

Drinnen in der Thormannhalle wird es dann offiziell, hat Ministerpräsident Daniel Günther den Kunstpreis Schleswig-Holstein zu vergeben. Den mit 20.000 Euro dotierten Hauptpreis an Lars Jessen, den Förderpreis (5000 Euro) an die Kieler Wortkünstlerin Mona Harry.

Anzeige

Wegen der Abstandsregeln „logistisch etwas kompliziert, aber nicht weniger herzlich“ geht die Preisverleihung, über deren Zustandekommen man hier allgemein glücklich ist, über die Bühne. Die Tische sind weit gestellt, die Gedecke darauf noch weiter verteilt. Daniel Günther lobt - als Politiker und als Fan - den unvergleichlichen Blick der beiden und die Fähigkeit, „das Norddeutsche so zu pointieren, dass es das Herz berührt“ und freut sich über den „Heimatgefühl-Faktor“ ihrer Kunst.

Weitere KN+ Artikel

Menschenerzähler und Wortkünstlerin

Im Schnelldurchlauf durch Jessens Filmschaffen wird das in der Pointendichte ebenso deutlich wie in Mona Harrys Überlegungen zur Sprache. Bernhard Gleim, ehemals Leiter der Serienredaktion des NDR, geht als Laudator auf Streifzug durch Jessens Filmkosmos, beschreibt den Filmemacher als einen „Menschenerzähler“ und freut sich über „detailreiche Sozialbiografien“, hinter denen die Kultur von Landstrichen und Zeiten erkennbar wird. ch Mona Harry hat sich mit der Hamburger Erziehungswissenschaftlerin Kristina Calvert eine Mentorin als Laudatorin ausgesucht, die im Werk der Preisträgerin lobt, wie sie die Gedanken zum Schwingen bringt in ihren Texten und das Augenzwinkernde mit dem ernsthaften Appell verbindet. Eigentlich hätte sie sich dazu - „oh Friesennerz, oh Gummistiefel“ - auch nochmal Harrys Ode an den Norden gewünscht.

Schwierige Zeiten für die Kunst

Das kommt nicht, dafür warme Worte der Preisträger für Wegbegleiter, Mentoren und Redner. Ein Plädoyer für Begegnungen in der Schule, wie der Filmemacher sie hatte. Musik von Lieven Brunckhorst, Friedrich Paravicini und Yasmin Knoch, die auch zu Jessen Kosmos gehören. Lars Jessen beschwört die Verantwortung der Geschichtenerzähler, und Mona Harry sagt: „Es ist gerade ziemlich hart für Künstler auf kleinen Bühnen.“ Auch Kulturministerin Karin Prien erinnert an die besondere Notlage der Künstler, und da kommt so manchem wohl die Erkenntnis, dass der Preis, der hier vergeben wird, in Corona-Zeiten vielleicht besonders existenziell sein könnte.