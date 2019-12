Kunterbunte Künstlerbücher

Kiel

Ein Smiley findet seine Fortsetzung erst in der Dekonstruktion, dann als Kopf einer Clownsfigur. Linien und Quadrate entwickeln über mehrere Seiten einen dynamischen Fluss, ein zauseliger Swiffer könnte Geschichten erzählen – und zwischen zwei Seiten plumpst eine Wollmaus hernieder, von spitzen (gezeichneten) Fingern gehalten.

Die Kunst der Short Story

Elf Künstlerbücher laden im Kunstraum B ab heute zum Blättern und Entdecken ein, entstanden als Gemeinschaftsarbeit von zwölf Kieler Künstlern, die sich die Bücher über neun Monate reihum weiterreichten und weiterführten. „Die Idee war, das Buch als kommunikatives Medium und vernetzendes Objekt zu nutzen“, sagt Kurator Christof Klemmt, der die Idee mit Christoph Weiß beim Bier entwickelt und nun realisiert hat. „Die vielen leeren Seiten haben mich herausgefordert“, sagt Monika-Maria Dotzer, die für die Wollmaus verantwortlich zeichnet. „Für mich sind dabei lauter Short Stories entstanden.“ Uta Kathleen Kalthoff, die erst mit Verspätung zur Gruppe stieß, gefiel der Ansatz, gemeinschaftlich zu arbeiten und etwas zu erzählen. Und Klemmt entdeckt in der Möglichkeit, jeweils auf den Vorgänger zu reagieren, eine Art von Bewusstseinserweiterung.

Facettenreicher künstlerischer Austausch

Es ist eine kunterbunte Mischung, in der unterschiedlichste Materialwelten zusammenfinden – von Fotos, Zeitungsausrissen und Malerei bis zu Wortschnipseln und Fundstücken wie dem Coca-Cola-Kronkorken, der Frida Kahlo gruselig aus dem Auge wächst. Von minimalistisch dezent wie in den zur Serie geordneten Holzklammern ( Irena-Anna Poetschke) über die Collagen von Uta Kalthoff bis zum üppigen Miteinander von Formen und Materialien ( Britta Bromba) reicht die Spanne.

„Eine facettenreiche künstlerische Kommunikation“, so Klemmt, sei so entstanden. Er hat die Schau mit einzelnen Werken der beteiligten Künstler ergänzt – von der Fotografie ( Axel Schön) bis zur Malerei (Ekaterina Ezhkova).

Vernissage 11. Dezember, 19 Uhr. Wilhelminenstraße 35. Collage-Workshop mit Uta Kathleen Kalthoff am 14. Dez., 15-17.30 Uhr. Anmeldung per Mail an info@kunstraum-b.de oder info@uta-kalthoff.de