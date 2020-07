Kiel

Der Esstisch sieht mit Besteck und Pistazienschalen aus, als hätte soeben eine Gesellschaft ihn verlassen. Im Regal gruppieren sich Fotoalben, Bücher und Wohnaccessoires wie Erinnerungsstücke. Und vor dem Sofa steht unvermeidlich der Fernseher. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Allerweltswohnung, erweist sich bald als sorgfältig arrangiertes Stillleben. Abbild eines Alltags, den es so nicht gibt.

Ein Raum in laufender Veränderung

Pardis Azadeh hat es im Kunstraum B eingerichtet, aus Möbeln, „die alle irgendwann einmal mir gehört oder mit mir zu tun haben“. Setting ihrer Examensarbeit umwohnen an der Muthesius Kunsthochschule, das bis 11. Juli mit Performances von Künstlerfreunden aus Kiel und Hamburg bespielt wird. Ein fortlaufender Transformationsprozess, eine Verwandlung durch Aneignung. In deren Verlauf soll in den nächsten Tagen auch der Laminatboden zur Leinwand für Malerei werden. Und schon jetzt ziert das Sofa ein Überwurf, auf dem sich am Eröffnungstag jemand mit schwarzem Filzer Gedanken zu Wohnen und Leben gemacht hat.

So persönlich wie allgemein

„Es ist auch ein kleines soziales Projekt“, schmunzelt Pardis Azadeh, die neben der Kunst auch Philosophie studiert, „es soll gleichzeitig persönlich und allgemein sein.“ So hat sie neben Familienfotos und ihren Reisepässen auch frühere eigene Arbeiten in die Rauminstallation eingebaut, wie die flüchtig verwirbelte Körpermalerei hinter der Tafel.

Zu sehen ist Azadehs Raum mitsamt der Performance übrigens nur von außen – Abstandsregeln lassen sich im kleinen Kunstraum B kaum einhalten. „Das schafft aber eine zusätzliche Perspektive“, sagt die Künstlerin, die ihre Ausstellung eigentlich schon am 1. April hätte eröffnen sollen. „In der Corona-Zeit habe ich dann noch einmal umgedacht“, sagt sie, „weil man soviel zu Hause war und auch die künstlerische Arbeit dort stattfand, wollte ich diesen Aspekt nach außen bringen.“

Per Performance in die sozialen Medien

So lässt sich hier spannend über Heim und Heimat, Wohnen und Leben sinnieren. „Es geht mir um den Akt und den Prozess“, sagt Pardis Azadeh und lässt einige der Performances auch im Live-Stream auf Facebook laufen. Und indem der Raum immer neu besetzt wird, wird die Wohnung zur Collage verschiedenster Lebensspuren.

Bis 11. Juli, Kunstraum B, Wilhelminenstr. 35. Tägl. Performance 15-19 Uhr. www.kunstraum-b.de