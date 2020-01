Kuult: Hitmaschine im Flugmodus

Kiel

Beste Stimmung schon beim Support David Pfeffer; der Singer/Songwriter gewann im Jahr 2011 die zweite Staffel der Gesangs-Castingshow X-Factor und hatte bisher nur englische Titel gesungen. Jetzt hat der 37-Jährige einen Wandel vollzogen und singt auch in der Räucherei in Kiel auf Deutsch.

Charmant, locker und schlagfertig in der Moderation, dazu sicher in Gesang und Fingerpicking auf der Akustikgitarre schickt er einige Liebeslieder wie „Perfekt“ in die Ohren der verzückten Fans. Demnächst geht er mit neuem Album „Nie im Leben“ auf Tour, seine Erfolgschancen sind sicher nicht schlecht.

Vom Schwingen der Liebe in die Wolken des Glücks

David Pfeffer ist ein alter Weggefährte der Band Kuult, die danach auf die umnebelte Bühne der Räucherei in Kiel kommt, und er verrät bereits, worauf es bei den Ruhrpottkollegen ankommt: „Mitklatschen und Mitsingen“. Zumindest Ersterem gibt man sich beim Opener und Titelsong des neuen Albums „ Flugmodus“ ausgiebig hin.

Philip Evers zupft die ersten Akkorde, sanft legt Chris Werner seine Stimme darüber, dann geht’s im Uptempo auf den Schwingen der Liebe in die Wolken des Glückes: „Wir ham schon lange gewonnen, trotzdem woll'n wir noch mehr. Komm, wir sind auf und davon, könn‘ dem Glück nich‘ entkomm‘, wir haben nichts zu verliern‘“; das ist Flugmodus bei Kuult.

Kuult schon zum zweiten Mal in der Räucherei

„Vielen Dank für den netten Empfang, wir freuen uns, wieder hier zu sein“, kommentiert Chris Werner diesen zweiten Besuch in der Räucherei und leitet über zu „Das mit uns“, der ersten Single des neuen Albums. Dazu begibt sich Gitarrist Philip an die Tasten des Keyboards und Chris Werner muss nur die ersten Worte formulieren, dann ist der Publikumschor da: „Ich will nur, dass du weißt, dass alles so bleibt, und egal, was sich ändert, das mit uns ändert sich nicht“, heißt es im Refrain.

Das gibt Sicherheit in unsicheren Zeiten, Halt auf dem oft wackligen Boden menschlicher Beziehungen. Mit Händen und Fuß ist Bassist Christian de Crau („Krause“) in das kuultsche Soundwerk integriert, denn er zupft nicht nur den Viersaiter, trommelt und startet den Backing Track mit Synthie-, Stimm- oder Drumsounds, sondern bedient auch mit dem Fuß die Bassdrum.

Hitmaschine ist im Flugmodus

Die Stimmung ist euphorisch, die Band spielt das neue Album komplett, dazu Klassiker wie „ Berlin!“, „In einem anderen Leben“ oder die gefeierte Generationshymne „Kinder der 90er“. Chris Werner hat eine starke Popstimme, moduliert sicher und spielt gekonnt mit dem Registerbruch zwischen Brust- und Kopfstimme.

Entertainer ist er sowieso, begibt sich bei „Wenn du lachst“ mitten ins Publikum, lässt sich quasi von dessen Gesang zurück auf die Bühne tragen und animiert nicht nur bei „Wüstenblume“ unermüdlich zum Armeschwenken bis die Fans mit „Musik ist Liebe“ in die Nacht geschickt werden. Die Hitmaschine ist im Flugmodus, an Bord popstarke Hits und eine Riesenladung Emotionen. Allein sind Kuult da oben nicht, aber vielleicht reicht der Treibstoff bis zu Wolke Sieben.

