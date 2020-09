Eutin

Weil unter den geltenden Hygiene-Vorgaben leichter umzusetzen, stehen auf dem Spielplan für den kommenden Sommer jetzt Puccinis Oper "La Bohème" und das Musical "Cabaret".

"Freischütz" und " West Side Story " nun 2023

Die ursprünglich angesetzten Produktionen, Webers "Freischütz" und Bernsteins " West Side Story", werden auf den Sommer 2023 verlegt – damit steht zugleich ein attraktives Festprogramm zur Eröffnung der neuen Tribüne im Schlosspark. Für deren Realisierung hat die Stadt Eutin in den zwangsläufig festspielfreien Monaten wichtige Grundlagen gelegt.

26 Vorstellungen auch unter Corona-Bedingungen

Geschäftsführer Falk Herzog will „2021 auf jeden Fall wieder erstklassiges Musiktheater auf der Seebühne präsentieren“. Zugleich seien auch dann noch behördliche Corona-Vorgaben realistisch: „Die Abstände auf der Bühne, die Zahl der Musiker im Orchestergraben, die zulässige Menge der Zuschauer, das sind nur einige der möglichen Einschränkungen, auf die wir gefasst sein müssen.“ Entsprechend würden die 26 geplanten Vorstellungen kalkuliert.

Personell weniger aufwendig

Auf Kosten des Qualitätsanspruchs soll das nicht gehen: „Ein ,Freischütz' ohne volltönenden Jägerchor geht in Eutin überhaupt nicht“, sagt Herzog, und „ebenso wenig kann ich mir die , West Side Story' ohne das bühnenfüllende Kräftemessen der Jugendgangs vorstellen“. Deshalb habe man sich für zwei andere Erfolgsstücke des Musiktheaters entschieden, die beide „personell weniger aufwendig, aber bestimmt ebenso attraktiv“ seien.

La Bohème nach 50 Jahren wieder in Eutin

Hilary Griffiths, Künstlerischer Leiter Klassik, bedauert zwar, „dass wir 200 Jahre nach der Uraufführung im Jubiläumsjahr auf Webers ,Freischütz' verzichten müssen“. Andererseits freue er sich, stattdessen Puccini ,La Bohème' nach 50 Jahren wieder einmal auf die Eutiner Freilichtbühne bringen zu können. Es inszeniert Igor Volwill. Griffiths selbst will eine Orchesterfassung des Dramas vom Glück und Liebesleid junger Menschen kreieren, „um den Orchestergraben in Hinblick auf Corona-Vorgaben optimal ausnutzen zu können“.

Christoph Bönecker dirigiert "Cabaret"

Für das neu angesetzte, 1966 von John Kander komponierte Musical "Cabaret" hat das Regieteam mit Tobias Materna und Vanni Viscusi sowie Musikchef Christoph Bönecker bereits mit den Vorbereitungen begonnen. Eutin hat eine besondere Beziehung zu dem Musical: Die mit acht Oscars prämierte Filmversion mit Liza Minelli wurde 1972 auch hier im Schloss gedreht.

2022 wird die Planung dieses Jahres nachgeholt

Mit der aktuellen Umplanung steht der Spielplan in Eutin für die kommenden drei Sommer: Denn 2022 soll nachgeholt werden, was in diesem Jahr nicht möglich war: Puccinis Oper " Madama Butterfly"(von Igor Volwill inszeniert) und das Musical "Ein Käfig voller Narren" - dann zum letzten Mal vor der alten Tribüne.

