Kiei

Die Diskussionsrunde, zu der neben Georg Kössler (Sprecher für Clubkultur der Grünen-Fraktion in Berlin) auch Jan Marxsen, Betreiber des Kieler Luna Clubs, zählte, sprach über das Thema: „Welche Bedeutung haben Clubs als kulturelle Orte und wie können sie erhalten werden?“

Soziale, künstlerische Nischen

Clubs seien kulturelle Nischen mit einem künstlerischen Profil, vor allem aber auch Rückzugsorte, wichtige soziale Räume und als solche bedroht, umriss Kössler das Problem. Denn zugebaute Städte und steigende Mieten erhöhten den Kostendruck auf die Betreiber und damit den Zwang, Eintrittspreise kontinuierlich zu erhöhen. Wichtig sei es daher, das Gewerbemietrecht zu reformieren - „da herrscht absolutes Wild-West in Deutschland, da kann man von heute auf morgen die Miete verdreifachen“.

Anzeige

Mieten sind erheblicher Kostenfaktor

„Übernehmt unsere Mieten, das würde mir schon reichen!“, lautete daher auch ein Vorschlag Marxsens auf Amtsbergs Frage, was den Clubs angesichts verspätet fließenden oder kompliziert zu beantragenden finanziellen Unterstützungen akut helfen könnte. „Ein Riesenproblem“ seien auch in seinem Fall die ausbleibenden Finanzhilfen, klagte Marxsen. „Wir reden hier nicht von Peanuts. Ein Club in dieser Lage in Kiel, die jeder gut erreichen kann, das kostet richtig Geld.“

Luna Club sorgt sich um Bekanntheitsgrad

Sinnvoll sei auch ein bedingungsloses Grundeinkommen - die DJs hingen durch, „da werden Menschen an ihre Existenz-Enden getrieben“. Zudem beschleiche ihn die Angst, eine ganze Generation von Studierenden als Gäste zu verlieren. „Nach dem ersten Lockdown hatten wir unseren Barbetrieb wieder aufgenommen“, erzählte Marxsen, „43 Gäste durften rein.“ Einige der Studis seien offenbar zum ersten Mal da gewesen und fragten, was eigentlich hinter der weißen Tür sei - „die wussten gar nicht, dass das auch ein Club ist“.

Für immer weg?

Die Künstler, die Kreativen, die tauchten wieder auf, zeigte sich Kössler überzeugt. Anders die Clubs. „Wenn die weg sind, sind sie für immer weg.“ Daher müssten sie geschützt werden, dürften in der Baunutzungsverordnung nicht mehr als reine Vergnügungsstätten mit Casinos und Bordellen auf eine Stufe gestellt, sondern wie Theater und Museen politisch als Orte der Hochkultur, als „Biotope“ mit künstlerischem Anspruch erkannt werden.

Wiedereröffnung wohl frühestens im Herbst

Frühestens im Herbst, waren sich Marxsen und Kössler einig, könnten die Clubs vielleicht wieder öffnen. „Bevor keine Durchimpfung stattgefunden hat, wird es Clubkultur nicht wieder geben“, vermutet der Luna-Betreiber. Allerdings könne er seinen Security-Kräften nicht zumuten, Impfpässe auf Korrektheit überprüfen zu müssen. „Und der Gedanke an eine Zwei-Klassen-Gesellschaft am Einlass behagt mir gar nicht.“

Für die Schaubude fließen Finanzhilfen

Gleiches gilt für Richard „Richi“ Schröder, Inhaber der Kieler Schaubude. „Das ist eine absolut schlimme Diskussion, ich will keine Zwei-Klassen-Gesellschaft und am Einlass nicht unterscheiden zwischen geimpft nicht geimpft. Die Schaubude war bisher immer gegen Exklusivität.“ Notfalls würde er den Club lieber noch zwei Wochen länger zulassen. Wirtschaftlich könne er sich momentan nach den November-, und auch bald Dezember- und Januarhilfen „nicht beschweren“, sagt Schröder; er habe seine Mietrückstände begleichen können, die Schaubude stehe jetzt schuldenfrei da, sein Team sei in Kurzarbeit.

Erste Bookings für zweite Jahreshälfte

Er könne daher „jetzt auch wieder mit mehr Motivation in die Zukunft schauen“, erzählt Schröder und er hoffe, dass es jetzt bald wieder losgehe. Was Konzerte in der zweiten Jahreshälfte betreffe, fragten die Agenturen derzeit verstärkt nach „und wir fangen langsam an zu booken“. Skeptisch zeigt sich Schröder, was Konzerte betrifft - vor allem, um im Nachhinein nicht enttäuscht zu werden. „Konzerte unter guten, annehmbaren Bedingungen für den Gast wird es realistisch betrachtet nicht vor Anfang, Mitte nächsten Jahres geben.“ Da die Corona-Hilfen bis dahin nicht reichen würden, werde es, „um über die Runden zu kommen“, Konzerte mit weniger Zuschauern unter Corona-Konditionen wie bereits im vergangenen Oktober geben.