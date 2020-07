Negenharrie

Leider seien die Lockerungen nicht so ausgefallen, wie es notwendig gewesen wäre, heißt es auf der Homepage des Festivals, zu dem in den Vorjahren je rund 1500 Besucher kamen. Die Macher hätten sich zwischen den Kategorien „Markt“ ohne Alkoholverkauf oder „Lesung/Konzert“ mit fester Sitzzuweisung und Bedienung am Platz entscheiden müssen. Das passe beides nicht, stellen die Organisatoren auf der Homepage fest. Und das Tanzverbot sei ohnehin schon sehr schwer zu verkraften.

Lala-Festival auf Gut Ovendorf: Fester Sitzplatz war der Knackpunkt

„Das wäre für uns so schwer umzusetzen gewesen, obwohl wir sehr, sehr gut vorbereitet waren die ganze Zeit“, sagt Benno Peters, 2. Vorsitzender des Lala e.V. „Wir sind immer mit unserem Ding so komisch genau auf der Grenze gewesen, dass wir nie ’ne klare Entscheidung treffen – wollten.“

Die eigentlich angekündigte Erhöhung der möglichen Besucherzahl sei dann leider nicht passiert. „Bis zum Schluss waren wir davon ausgegangen, dass wir mit 250 Leuten auf dem Gelände etwas Bewegungsfreiheit auch unter guten hygienischen Bedingungen hätten umsetzen können. Aber nun ist eben dieser Punkt fester Sitzplatz sehr stark in den Vordergrund gestellt worden – auch in der total kooperativen Zusammenarbeit mit den Behörden.“

Karten für das Lala-Festival gelten auch fürs kommende Jahr

Wenn es nun nur Klassik- und Jazz-Konzerte gewesen wären und vielleicht noch eine Theateraufführung, dazu alles an einem Tag, wäre es vielleicht noch irgendwie umsetzbar gewesen, sagt Peters. „Aber dann ist es auch kein Lala-Festival mehr.“

Die Karten gelten auch fürs kommende Jahr, dürfen auch gerne weitergegeben werden. Stattdessen soll es nun in diesem Sommer zusammen mit dem Schwester-Festival Off The Radar kleinere Veranstaltungen auf Gut Ovendorf geben.

Infos dazu finden sich dann auf der Homepage sowie den Instagram- und Facebook-Seiten des Festivals.

