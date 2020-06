Land stockt Hilfe für Künstler auf

Kiel

Angesichts der Notlage vieler freier Künstler legt man Wert auf ein niedrigschwelliges und zügiges Verfahren, um vielfältigste Projekte zu ermöglichen. „Wir unterstützen die Kulturschaffenden, weil gerade in dieser Zeit Kultur für alle Menschen wichtig ist“, betonte die Ministerin. Das Land hatte seine anfangs 2 Millionen Euro für den Projektfonds noch einmal um 1 Million aufgestockt. Man wolle „Motor der Kulturszene sein“, denn „die wirtschaftliche Lage vieler Kultur- und Medienschaffenden wird sich angesichts der schrittweisen Öffnung nur langsam verbessern,“ so Prien.

Landeskulturverband lobt die Hilfe

Der Landeskulturverband Schleswig-Holstein hatte die #KulturhilfeSH als bundesweit erste Nothilfe-Aktion für freiberufliche Künstler bereits Mitte März gestartet. Bisher konnten in den ersten beiden Förderrunden insgesamt knapp 800.000 Euro in Beträgen von zunächst 500, später dann 1000 Euro ausgezahlt werden. Nun gibt es eine neue Chance für alle Betroffenen, die ihre Mitgliedschaft in der Künstlersozialkasse bzw. einem Berufsverband nachweisen müssen: „Wir freuen uns, dass den Künstlerinnen und Künstlern in Schleswig-Holstein nun signifikant geholfen werden kann“, kommentierte gestern der Vorsitzende des Landeskulturverbandes, Guido Froese. Und bekräftigte: „Da sind wir ganz vorne mit dabei“.

Anzeige

Soforthilfe auch für die Eutiner Festspiele

Insgesamt, so Prien, habe das Land rund 34 Millionen Euro für die Kulturförderung in Corona-Zeiten bereitgestellt, die zum Teil einhergehen mit Hilfen aus der „Kulturmilliarde“ des Bundes, auch ein Digitalisierungsprogramm umfassen – und noch lange nicht ausgeschöpft sind. Aus der Corona-Soforthilfe Kultur (Volumen: 25 Millionen Euro) gingen über 800.000 Euro Fördermittel auch an die Eutiner Festspiele, die nun nach Absage dieser Saison „beruhigt für die Zukunft planen können“, so Geschäftsführer Falk Herzog: „Damit konnten wir den existenzbedrohenden Liquiditätsengpass abwenden“. Auch Kultureinrichtungen wie Schloss Gottorf, Schloss Eutin oder das Theaterschiff Lübeck erhielten Soforthilfen, um laufende Betriebskosten auszugleichen.

Weitere KN+ Artikel

Anträge ab Montag möglich

Das Online-Antragsformular für den Projektfonds steht ab Montag zur Verfügung. Anträge können bis zum 31. August 2020 gestellt werden: https://www.landeskulturverband-sh.de/category/kulturhilfesh/

Förderlotsin Annika Flüchter im Kulturministerium: Tel. 0431 / 988-2201, Mail: kulturfoerderung@bimi.landsh.de

Mehr Kultur aus der Region hier