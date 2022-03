Land unterstützt Werkstattzentrum und Sanierung für das Theater Kiel

Kiel

Geballte Landesprominenz für einen „bedeutenden Anlass“: Der Ministerpräsident, die Finanz- und die Kulturministerin haben am Freitag mit einer schriftlichen Absichtserklärung ihre sieben Millionen Euro schwere Unterstützung für ein neues Werkstattzentrum am Theater Kiel bekräftigt. Die Notwendigkeit sei unstrittig, hieß es unisono mit Hinweis auf die mehr als beengten Arbeitsbedingungen und den massiven Sanierungsstau im schwarzen Kubus-Anbau des Opernhauses. Die Stadt rechnet noch im Frühjahr mit dem Erwerb der entsprechenden Immobilie.

Werkzentrum: Immobilie auf dem Ostufer im Blick

Nach letztlich gescheiterten Anläufen in Mettenhof und Wellsee hat die Stadt mittlerweile ein Objekt auf dem Ostufer fest im Blick. Und fest im Blick hat man auch den Bund als Dritten im Bunde, um das derzeit auf rund 20 Millionen Euro bezifferte Projekt umsetzen zu können. Das Ziel, sagte Oberbürgermeister Ulf Kämpfer, sei eine paritätische Finanzierung zu je einem Drittel. Er sprach von einem „Meilenstein“. Konkrete Zusagen vom Bund gibt es allerdings derzeit noch nicht. Aber beim Konzertsaal hat es ja auch geklappt.

Der schwarze Kubus neben dem Kieler Opernhaus ist dringend sanierungsbedürftig. Jetzt wird das Vorhaben konkreter: Generalintendant Daniel Karasek, Roland Schneider (Kaufmännischer Direktor) und Generalmusikdirektor Benjamin Reiners (v.li.). Quelle: Ulf Dahl

Erst das Werkstattzentrum, dann die Sanierung am Opernhaus

Wenn nun alles glatt läuft, könnte das Großprojekt hinter den Kulissen des Theaters in vier Jahren realisiert sein. Nach Errichtung des künftig auch eine zentrale Montagehalle für alle Bühnenbilder umfassenden Werkzentrums startet die Sanierung/Modernisierung des im Olympiajahr 1972 fertiggestellten Kubus‘, die mit rund fünf Millionen Euro angesetzt wird.

Durch den Umzug der Werkstätten böte der schwarze Anbau mehr Platz etwa für Ballettsaal und Chorprobenräume. So ist nach aktuellen Arbeitsschutzregeln der Chorprobenraum nur für 22 Personen zugelassen – und damit eine gemeinsame Probe für den 38-köpfigen Opernchor nicht möglich...

Daniel Günther: Ein Zeichen setzen für die Kultur

Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) wusste bei der feierlichen Unterzeichnung des Letter of Intent am Freitag vor der Landtagssitzung sehr wohl, dass bereits in den neunziger Jahren der Sanierungs- und Platzbedarf gutachterlich attestiert wurde. Jetzt biete das Impuls-Programm des Landes die Chance, das Projekt zu befördern, wie in Kiel auch schon beim Konzertsaal am Schloss und der anstehenden Kunsthallen-Sanierung. Kulturministerin Karin Prien (CDU) sah einen „Moment des Licht“ in der aktuell eher düsteren Gesamtlage: Denn „Kunst und Kultur sind Ausdruck von Freiheit und Demokratie“.

Und Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will mit der Unterstützung trotz viele anderer Herausforderungen ein Zeichen setzen: „Die Kultur in der Landeshauptstadt ist uns ein Herzensanliegen.“ Kulturdezernentin Renate Treutel freute sich, es sei mit Blick auf die Arbeitsbedingungen ein richtig großer Tag für alle Mitarbeiter im Fünfspartenhaus. Einfach ein „toller Tag“, wie Generalintendant Daniel Karasek zusammenfasste.