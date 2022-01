Kiel

In Museen hängt sie oft leblos auf Puppenkörpern oder liegen platt und leer in Vitrinen: Die Kleidung vergangener Tage. Uniformen, Trachten, Talare, Kopfbedeckungen. Kleider aber machen Leute. Und sie haben Geschichten zu erzählen. Über die Menschen, die darin stecken, aber auch über Zeiten, Handwerkstechniken oder kulturelle Gepflogenheiten.

Einfach mal in so eine Tracht hineinschlüpfen und nachspüren, wie sich das anfühlt? Im normalen Museumsalltag geht das kaum. Der „virtuelle historische Kleiderschrank“ aber, der jetzt an der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek (SHLB) entwickelt wird, könnte das möglich machen. Und vielleicht noch einiges mehr.

Das Lebensgefühl vergangener Zeiten anprobieren

„An Kleidern konnte man früher halbe Familiengeschichten ablesen“, sagt Julia Buchholz, Leiterin der landesgeschichtlichen Sammlung. „Ob jemand verheiratet war oder nicht. Welchen Beruf die Person ausübte. Wo sie herkam. Jede Schleife, jeder Knoten oder die Anzahl der Knöpfe trug Bedeutung. Das war ein komplexes Zeichensystem.“ Föhr, Altona, Amrum oder die Probstei - jede Region hatte ihre eigene Tracht.

„Historische Kleider vermitteln das Lebensgefühl vergangener Zeiten – und darin steckt ein großes Potenzial für die Geschichtsvermittlung“, sagt die Historikerin, die die Idee zur Entwicklung zur „Dressed App“ hatte und für das Projekt nun von der Bundeskulturstiftung zur Förderung eine sechsstellige Summe erhält.

Inspiriert ist das Projekt von dem „historischen Kleiderschrank“, den die Düsseldorfer Grafikerin Ronja Erhardt in dem 2021 von der Landesbibliothek ausgerichteten Kulturhackaton Coding Da Vinci öffnete. Eine Anwendung nach dem Anziehpuppenprinzip, die die von der SHLB digital bereitgestellten Abbildungen und Objekte nutzte – „Anprobe“ erwünscht.

Mehr als eine virtuelle Anziehpuppe

Die Düsseldorfer Grafikerin Ronja Erhardt – hier mit Sylter Tracht – hat die erste Anwendung für den „historischen Kleiderschrank entwickelt. Quelle: Ronja Ehrhardt/ehr

Aber nur virtuell die Vintage-Teile ausprobieren, das wäre Julia Buchholz zu wenig. Sie möchte Trachten, Uniformen und Gewänder vergangener Epochen nach dem Prinzip der erweiterten Wirklichkeit (Augmented Reality) per Monitor in die reale Umgebung integrieren. Und da scheint vieles möglich: „Da kann man etwa unterschiedliche Filter schaffen, um mehr über Zeit, Ort oder Alltag herausfinden“, überlegt sie. Zur Kleidung die passenden Alltagsutensilien finden oder anhand von Stickmustern regionale Unterschiede erkunden. „Und es gibt Redewendungen wie das klassische „unter die Haube bringen“, deren Gebrauch sich in der App über die Kleidung entschlüsseln ließe.“

Die Landesbibliothek beherbergt selbst einen ansehnlichen Bestand von Uniformen und Universitätstalaren. Mittlerweile mottensicher, säurefrei und wohltemperiert in Kartons verstaut und im Außenlager auf dem Hesterberg in Schleswig deponiert. Dazu etliche Kästen mit Kleider-Abbildungen. „Textilien sind schwer auszustellen“, sagt Julia Buchholz, „weil sie so empfindlich sind, oft vom Alter brüchig und löchrig. Im Digitalen sehe ich Möglichkeiten, das aufzufangen.“

Wie Spielen und Wissenserwerb zusammen kommen

Dazu kommt, dass im normalen Ausstellungsbetrieb höchstens fünf bis zehn Prozent der Bestände präsentiert werden können – im digitalen Raum dagegen lässt sich der gesamte Bestand durchforsten. „Nutzer und Nutzerinnen können da über die Kleidung in eine historische Welt eintauchen“, sagt Buchholz. „Auf diese Weise spielerische Auseinandersetzung und Wissensvermittlung zu verbinden, das wäre toll.“

Ein unterschätztes Thema sieht die Archivarin in der Kleidung: „Mode folgt immer Codierungen. Und darin liegt ja ein direkter Gegenwartsbezug.“ Der sich ausweiten lässt auf aktuell diskutierte Themen wie Fast Fashion, Selbstdarstellung, Identität und Abgrenzung. „Kleider lesen ist wie das Dechiffrieren von Codes“, sagt sie.

Das Projekt, dessen Entwicklung ein Historiker/Ethnologe oder eine Historikerin/Ethnologin betreuen soll, sieht Julia Buchholz nicht allein auf die Landesbibliothek bezogen, sondern eher als Basisarbeit. Den virtuellen Kleiderschrank möchte sie nach Fertigstellung – geplant ist das kommende Jahr – auch anderen Institutionen mindestens in Schleswig-Holstein öffnen. „Die Objekte lagern so verstreut – auf diese Weise könnte man sich gegenseitig ergänzen“, sagt sie, „und das Beste wäre, wenn der Schrank dabei immer voller und vollständiger würde.“