Kiel

„Die Corona-Krise hat auch einen großen Einfallsreichtum hervorgebracht“, schmunzelt Julia Buchholz, Archivarin in der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek. Als solche ist sie neben der landesgeschichtlichen Sammlung mit Handschriften, Gemälden, Münzen und anderen Objekten seit Mai auch für das Coronarchiv zuständig, das Objekte, Fotos und sonstige Zeugnisse sammelt, in denen sich die Coronakrise, der Lockdown und deren Folgen in Alltag und Gesellschaft spiegeln.

Corona-Zeugnisse: Online-Portal mehrerer Universitäten

Ein Online-Portal, das die Universitäten in Hamburg, Gießen und Bochum entwickelt haben, und das die Landesbibliothek mitträgt. Jeder kann dort Fotos oder Schriftstücke zum Thema einstellen, die dann von einem ehrenamtlichen Moderatorenteam gesichtet und bearbeitet werden.

Anzeige

Eindruck der Lage: Historisch bedeutende Objekte

„So eine Sammlung ist wichtig“, sagt Julia Buchholz, „denn die Gegenstände, Texte und Fotos werden in wenigen Jahren historische Objekte sein, die vielleicht in Ausstellungen oder Schulbüchern auftauchen.“ Die Landesbibliothek hat Briefe bekommen von Großmüttern, die ihren Enkeln einen Eindruck der Lage geben.

Weitere KN+ Artikel

Corona: Mund-Nasenschutz vom Gewandmeister Vollmer

Es gibt den Mund-Nasenschutz, den Gewandmeister Moritz Vollmer am Theater gearbeitet hat. Oder die CD, auf der ein Gemeinderat im Kreis Steinburg seine täglichen Botschaften an die Einwohner gesammelt hat. Und unter den Fotos von Spuckschutzwänden, gesperrten Spielplätzen und Warnhinweisen ist am eindrücklichsten wohl das vielfach abgelichtete Autobahnschild auf der A1 am Buchholzer Dreieck: „ Schleswig-Holstein für Touristen gesperrt“.

Corona: Kreativ mit der Krise umgehen

„Die Menschen gehen sehr kreativ und konstruktiv mit der Krise um“, sagt Buchholz. Was in der Sammlung bislang fehlt, ist das, was schlecht geht, die Existenzängste oder auch die Ambivalenz, mit der sich etwa das reale Leben und Begegnen ins Digitale verlagert hat. „ Es muss sich erstmal ein Bewusstsein dafür durchsetzen, dass hier jeder die Möglichkeit hat, an Schleswig-Holsteins Geschichte mitzuschreiben.“

Corona und Stadtgeschichte

Das kann Susanne Kalweit von der Gesellschaft für Stadtgeschichte nur bestätigen. Diese hat auf Anregung des Vorsitzenden Rolf Fischer schon Ende März einen ersten Aufruf gestartet und sammelt vor allem Fotomaterial, das bereits in Galerien online zugänglich ist. Teile davon sollen später im Stadtarchiv aufgenommen werden. „ Es geht darum, im Blick zu behalten, was in den vergangenen Monaten passiert ist und noch passiert“, sagt die Historikerin und verweist darauf, dass es etwa aus der Zeit der Grippe-Epidemie 1918 kaum Fotodokumente gebe. „In zehn Jahren wird sich auch kaum einer vorstellen können, wie es war, damals in der Corona-Krise. Deshalb ist es wichtig, das für die Nachwelt zu dokumentieren.“

Corona-Sammlung auch im Freilichtmuseum

Auch im Freilichtmuseum Molfsee arbeitet man seit kurzem am Aufbau einer Corona-Sammlung und fragt die Schleswig-Holsteiner vor allem nach der Veränderung ihres Alltags durch die Pandemie: Was hat sich am Arbeitsplatz oder in der Freizeit verändert? Was in der Mobilität oder beim Einkauf?

Corona: Was Alltag ist, wird Geschichte werden

Julia Buchholz sieht die Bemühungen positiv, hält aber eine Vernetzung und Bündelung für sinnvoll. Ebenso wie Susanne Kalweit hofft sie, dass sich aus unterschiedlichen Stimmen und Erscheinungsformen ein vielfältiges Bild ergibt. „Im Moment sind viele Utensilien noch in Benutzung – da denkt man nicht an deren Museumswert“, so Buchholz. „Aber was im Moment Alltag ist, wird irgendwann Geschichte sein.“

Weitere Infos: www.coronarchiv.geschichte.uni-hamburg.de

www.kieler-stadtgeschichte.de

www.freilichtmuseum-sh.de

Mehr zur Kultur in der Region lesen Sie hier.