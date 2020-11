„Es muss auf jeden Fall Veränderungen geben zu dem, was in der ersten und auch in der zweiten Überbrückungshilfe der Fall war“, sagt Guido Froese, Vorsitzender des Landeskulturverbands Schleswig-Holstein. Soloselbstständigen müssten Unternehmerlöhne erhalten, damit auch Künstlerinnen und Künstler.