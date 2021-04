Rendsburg

Netzwerke sind gerne gesehen und bewirken, wenn sie nicht gerade in Richtung Mafia weisen, auch meist mehr oder weniger Positives. Deshalb hat Kulturministerin Karin Prien auch gute Laune, wenn sie beim Landeskulturverband in den „unglaublichen Herausforderungen“ für die Kunst-Szene in Zeiten der Pandemie noch freigesetzte „Energien und Kreativität“ erkennt. I

Kultureller Marktplatz www.kulturnetz.sh

n den vergangenen Monaten seien vielfältige digitale Formate und Kulturprojekte entwickelt worden, um aus der Internetplattform Kulturnetz.sh einen virtuellen Marktplatz zu machen. Live-Übertragungen/Streamings, Cluster-Videos, 3D-Führungen, Podcasts oder Ausstellungen, sogar ein SH-eigener Radiosender tummeln sich dort. Zusätzlich bietet das Kulturnetz Kulturschaffenden aus Schleswig-Holstein die Möglichkeit, ihre Werke online zu vermarkten.

Spiegel der Szene, nach Sparten sortiert

„So kann Kunst und Kultur sichtbar sein – und das sicher über die Pandemie hinaus“, prophezeiht die Ministerin. Guido Froese, Vorsitzender des Landeskulturverbands, sieht hier die so fatal rar gewordenen Einnahmemöglichkeiten – und einen Spiegel der Szene, nach Sparten sortiert: „Kunstinteressierte können erstmals die Vielfalt schleswig-holsteinischer Kunst auf einer Plattform gebündelt bestaunen und ihre Lieblingswerke direkt online erwerben.“ Wer also in und nach der Pandemie noch letzte Kräfte mobilisiert bekommt, den Pinsel führt oder in irgendwelche Saiten greift, kann kostenlos Kontakt aufnehmen zum Kulturgourmet. Voraussetzung, der klickt die Internetseite auch an.