Kiel

Der Musikschul- und Ensembleleiter Willi Neu sieht sich erneut ausgebremst. Sein Blasorchester darf aufgrund der neuen Corona-Verordnung schon wieder nicht mehr mit ihm proben. Als neuer Präsident des Landesmusikrates Schleswig-Holstein (LMR, in Nachfolge von Volker Mader) sieht er die Amateurmusik-Szene über Gebühr betroffen.

Neu kennt ihre gesellschaftliche Bedeutung von klein auf. Er hatte als Jugendlicher aus der Nähe von Trier Trompetenunterricht bei einem Theatermusiker. Der Erfolg ließ nicht auf sich warten. Schon seinen Wehrdienst konnte er als Trompeter im Marinemusikkorps Nordsee in Wilhelmshaven ableisten.

In Bremen folgte das Musikstudium, wo er sich unter anderem von der jungen frischen Professorin Juliane Ribke für Musikpädagogik begeistern ließ. „In Bremen habe ich dann als Rheinland-Pfälzer erstaunt festgestellt, dass es hinter Hamburg noch weitergeht“, lacht Willi Neu, der über Nordfriesland in den Kreis Schleswig-Flensburg kam und dort 1997 Musikschulleiter wurde.

„Das Land ist wie es ist“: Schleswig-Holstein sei eben geprägt durch weite ländliche Räume. „Da muss man für eine gute Abdeckung kämpfen, was Musikschulangebote angeht. In Schleswig-Flensburg haben wir tatsächlich die Größe des Saarlandes zu bespielen und benötigen dafür 35 Unterrichtsorte, um möglichst wohnortnah Angebote machen zu können“, so Neu.

22 Musikschulen sollen Ausfälle im Musikunterricht kompensieren

22 Musikschulen gibt es im Bundesland. In Kooperationen seien sie bemüht auszugleichen, was die Allgemeinbildenden Schulen nicht zuletzt durch die Ganztagsentwicklung seit zwei Jahrzehnten zunehmend nicht mehr leisten können. Von punktuellen Ausnahmen abgesehen seien sie musikalisch schlecht aufgestellt.

Willi Neu: „Wir sollen einen Mangel kompensieren. Aber das große Manko dieser Kooperationen ist, dass das Land nichts dazu bezahlt und die Last auf den Schultern der Eltern liegt.“ Hier und da seien es Kommunen, die einspringen, um ein soziales Gefälle in der Annahmemöglichkeit der Angebote zu vermeiden. „Es muss etwas passieren. Wir stehen da als Musikschulverband und Landesmusikrat regelmäßig auf der Matte.“ Hauptamtliche Lehrkräfte werden notwendig, denn Honorarkräfte sind nicht weisungsbefugt lenkbar.

Schleswig-Holstein weiter Schlusslicht in der Kulturförderung der Bundesländer

„Ohnehin fließen gerade mal vier Prozent Landesförderung in die Kultur. Im Wechsel mit Hessen sind wir damit Schlusslicht in allen Bundesländern“, stellt der LMR-Präsident trocken fest. „Wir wollen die Ministerin Karin Prien gerne beim Wort nehmen, wenn sie sagt, man wolle in den nächsten fünf bis zehn Jahren in die Mitte des Rankings gelangen.“

Die Verdopplung der Mittel würde dem ganzen Land nützen, ist er überzeugt: „Überall, wo wir mehr Professionalität etablieren können, wird das Amateurmusikwesen zum Klingen gebracht. Spielmannszüge, Blasorchester, Chöre, Jugendensembles und Jugend musiziert profitieren davon, wenn im Land flächendeckend Profis als Leiter und Lehrer aktiv sind.“

Vernetzung durch Digitalisierung befördert: Neues LMR-Präsidium

Das neu aufgestellte LMR-Präsidium will in Aufbruchstimmung die Musikverbände im Land näher zusammenführen und breiter aufstellen gegenüber der Politik. Der Ruck in der vernetzenden Digitalisierung sei da mal ein positiver Effekt von Corona, auch wenn man durch das vom Bundeslandwirtschaftsministerium geförderte „MoMu.SH“, ein System für mobilen Musikschulunterricht, bereits rechtzeitig zum ersten Lockdown gut aufgestellt gewesen sei. So wie man durch die Bundesförderung mit dem Projekt „Landmusik“ auch in Dörfern während der Corona-Jahre beispielhaft etwas bewegt habe.

Vier Neueinstellungen beim Landesmusikrat mit Sitz in Kiel und Büroplatz im Nordkolleg, das Pilotprojekt Kompetenzzentrum für Musikalische Bildung – es tue sich etwas. „Aber jetzt müssen wir erstmal die Amateurmusik wieder in Gang kriegen!“