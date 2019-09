Das Melodram im Schwanensee

Flensburg

Wie Küken aus dem Ei schälen sie sich aus ihrer Umhüllung. Und weil in jeder der Schalen, die zu Beginn im Landestheater Flensburg so außerirdisch fremd über die Bühne rollen, zwei Tänzerinnen stecken, beginnt, kaum dass sie sich frei gestrampelt haben, ein streitbares Gemenge. Die Schwäne als Konkurrenten im Überlebenskampf, beobachtet oder gelenkt von einem dämonischen Spielmacher, der sich als schwarzer Ritter die Szenerie in weit ausgreifender Bewegung vereinnahmt: So hat man Schwanensee und die Geschichte von Odette und dem Prinzen Siegfried, der sich heillos verliebt in die zur Schwanenkönigin verzauberten Prinzessin, noch nicht gesehen.

Die Choreografie spielt mit der Luftigkeit

Katharina Torwesten, Ballettchefin am Landestheater, gibt dem 1895 in St. Petersburg uraufgeführten Ballettklassiker in ihrer Inszenierung am Theater Flensburg zwischen Tanz und Schauspiel ihren ganz eigenen Dreh. Da sieht man die Schwäne mit zitternden Armen beim Versuch, flügge zu werden, und wie der Zauberer Rotbart ihnen in die Bewegung fährt, sie in fataler Begierde brutal bedrängt und zu erdrücken scheint. Die Choreografie spielt durchaus mit der luftigen, den Himmel stürmenden Tanzkunst, zitiert vor allem im Tanz der Schwäne das klassische Bewegungsrepertoire. Der Grundton aber von Torwestens Bewegungssprache ist dabei deutlich bodennah.

So emotional und körperlich, wie der Tanzabend beginnt, setzt sich die Geschichte fort. Die Gefährten des Prinzen tauchen als sportlich-lockere Männertruppe auf, die Odette umschwärmt, bis der Prinz die Schöne entdeckt und in einem intensiv verschlungenen Pas de Deux erobert. Mit messerscharfem Stechschritt erscheint die Prinzenmutter, die Alexandra Pascu sehenswert als Eiskönigin zeigt, eine in ihrer Funktion erstarrte Herrscherin, der über dem Amt die mütterliche Wärme abhanden gekommen ist. Und die Prinzessinnen, die sie ihrem Sohn zur Brautschau einbestellt, führen in einem parodistischen Schaulaufen lauter illustre Einzelstücke vor – von der Koketten über die Schüchterne bis zur Lasziven.

Die kleinen Schwäne zeigen hier ein lustiges Kükenballett

Überhaupt erweisen sich die Tänzer der Flensburger Compagnie auch als versierte Schauspieler. Enkhzorig Narmandakh (Prinz Siegfried) und Risa Tero (Odette) überzeugen zwischen Spitzentanz und filmreifer Pose als fluffig frisch Verliebte wie später auch als innig liebendes Paar. Er kraftvoll-dynamisch, sie zwischen Spiel und Schmerz. Timo-Felix Bartels ist ein wahrlich diabolischer Rotbart, ein bisschen Frankenstein und ein bisschen Big Brother, der auch im vom Flamenco angehauchten Pas de Deux mit Alexandra Pascu glänzt. Der legendäre Tanz der kleinen Schwäne mutiert da zum lustigen Kükenballett, und den schwarzen Schwan stellt Rotbart Odette als dunkel verwirrende Version ihrer Selbst zur Seite.

In sich geschlossen und ohne überflüssige Angst vor Pathos erzählt Katharina Torwesten die Geschichte vom Schwanensee, und kitzelt dabei versiert das Melodram aus dem Ballett. Das passt durchaus zu der hochaufgeladenen Musik von Peter Tschaikowsky, die der Erste Kapellmeister Ingo Martin Stadtmüller und die Landestheater-Sinfoniker mit Verve und Gefühl für die vielgestaltig filmischen Momente der Musik begleiten. Eine bedrückende Geschichte der Vereinnahmung und ein düster spannendes Märchen, das das Publikum auch in der zweiten Vorstellung zu Jubelstürmen hinriss.

Vorstellungen in Flensburg: 15., 20., 22. September, 1. Oktober, Rendsburg: 29. September. www.sh-landestheater.de