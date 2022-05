Rendsburg

Überraschende Trennung: Der Generalmusikdirektor des Schleswig-Holsteinischen Landestheaters und Sinfonieorchesters, Kimbo Ishii, hat sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Das teilte das Theater am Freitagabend mit. Generalintendantin und Geschäftsführerin Ute Lemm habe sein Rücktrittsgesuch angenommen.

Über die Gründe wurde im Interesse aller Beteiligten Stillschweigen vereinbart, hieß es in der kurzen Pressemitteilung. Die Entscheidung sei in Rücksprache mit der Aufsichtsratsvorsitzenden der Landestheater-GmbH, der Rendsburger Bürgermeisterin Janet Sönnichsen, getroffen worden. Ute Lemm wollte sich am Abend auf Nachfrage nicht weiter äußern, auch, „um Schaden vom Haus abzuwenden“.

Kimbo Ishii war in der dritten Saison GMD am Landestheater

Kimbo Ishii war von ihrem Vorgänger Peter Grisebach engagiert worden – nach einem beeindruckenden Gastdirigat 2017 hatte er offenbar auch die Sympathien des Orchesters gewonnen und war zur Bewerbung auf die ausgeschriebene Funktion ermuntert worden. Zur Saison 2019/20 trat er sein Amt in Flensburg mit einem Fünfjahresvertrag an – zeitgleich mit den neuen Generalmusikdirektoren in Kiel und Lübeck, Benjamin Reiners und Stefan Vladar.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Der 1967 in Taiwan geborene Ishii war nach dem Geigen- und Dirigierstudium in New York und etlichen internationalen Stationen zuvor neun Jahre lang GMD in Magdeburg gewesen. Am Landestheater wurde er Nachfolger von Peter Sommerer und trat sein Amt mit spürbarem Elan und auch unkonventionellen Programmen an.

Ingo Martin Stadtmüller übernimmt „Die verkaufte Braut“

Die jähe Trennung dürfte das Landestheater vor manch Problem stellen. Aber bereits geklärt ist, dass die musikalische Leitung der am kommenden Wochenende anstehenden Premiere von Smetanas Oper „Die verkaufte Braut“ der stellvertretende Generalmusikdirektor Ingo Martin Stadtmüller übernimmt.