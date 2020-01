"Don Giovanni": Casanovas letzte Nacht

Flensburg

Eine Zeit lang leuchten noch die Sterne, noch einmal flackern die Leidenschaften. Aber es wird die allerletzte Nacht des verglühenden Kometen werden, der Casanova-Legende Don Giovanni. Seine amouröse Strähne zum Glück und auf Kosten der Frauen geht spürbar zu Ende. Denn im klein besetzten Orchester, von Flensburgs neuem Generalmusikdirektor Kimbo Ishii wunderbar spannungsvoll forsch angetrieben und überall ausdrucksstark durchartikuliert, toben bereits Mozarts düster eingefärbte Endzeit-Emotionen.

Marian Müller überzeugt als hochmütiger Don Giovanni

Auf den Bahnen eines nachtblauen Flipperautomaten, den Ausstatter Michele Lorenzini als geschickt höhengestaffelte Straßenszenen- und Festsaal-Spielfläche zwischen Heute und Historie gebaut hat, rollen die Figuren wie Kugeln auf den selbstsüchtigen „Edelmann“ zu. Marian Müller spielt und singt ihn souverän und mit gut geführtem Bariton als skandalös hochmütigen Verführer. Überhaupt: Der Dirigent Ishii trägt und der Regisseur Markus Hertel formt ein stimmlich hervorragend besetztes junges Ensemble, das tatsächlich lauter interessante Da-Ponte-Typen lebendig werden lässt.

Anna Schoeck beeindruckt als Rachegöttin Donna Elvira

Da funkt immer wieder die schwanger sitzengelassene Donna Elvira dazwischen. Anna Schoecks farbenreicher Sopran stattet sie mit dem Furor einer Rachegöttin aus, den man nicht oft so eindringlich und trotzdem stilgewandt hört. Auch die Idee, gerade sie am Ende tröstlich mit dem „Outlaw“ Leporello zusammenzuführen, hat etwas für sich. Den lässt Kai-Moritz von Blanckenburg mit knorrigem Bassbariton und Sofortbildkamera immer fassungsloser registrieren, wie sein Chef auf der schiefen Bahn ins Straucheln gerät.

Don-Giovanni-Rezitative mit präpariertem Klavier

In den Rezitativen begleitet von einem durch eine Wolldecke zum Hammerklavier-Sound umpräparierten Klavier (Peter Geilich) wirkt auch hübsch, wie die im besten Sinne als Soubrette im Damen-Terzett kontrastierende Zerlina von Christina Maria Fercher zwischen der virilen Anziehungskraft von Giovanni und der liebenswert plumpen Gutmütigkeit von Masetto ( Roger Krebs) hin- und hergerissen wird.

Klug im Detail und in der Personenzeichnung: Regisseur Markus Hertel

Abgesehen davon, dass auch Regisseur Hertel kein wirklich überzeugendes Bild für das Erscheinen des untoten Komturs (kraftvoll dräuend: Markus Wessiack) einfällt, gelingen ihm überzeugende Details wie etwa Don Giovannis Ständchen für das Harfen-Mädchen (statt Mandoline ...) am Bühnenrand. Und ein wirklich starkes Charakterporträt der Donna Anna. Zumal die Sopranistin Amelie Müller deren besonders heikle Partie auch noch bravourös im Griff hat und berührend fragil gestaltet: Anna hat sich ganz offensichtlich mitschuldig gemacht am Totschlag ihres Vaters und findet somit auch nicht mehr zurück zum betrogenen Verlobten Don Ottavio (mit enger Höhe, aber gut modellierten Koloraturen: Tenor Christopher Hutchinson). Insgesamt ein lohnender Mozart-Abend, der auf Italienisch (mit deutschen Übertiteln) Anfänger und Fortgeschrittene ganz nah an das Meisterwerk heranführt – und in der Premiere großen Jubel erntet.

Die " Don Giovanni "-Daten am Landestheater SH

Landestheater SH: Termine am 21. Januar, 13. und 19. Februar sowie 12. und 27. März, 1. und 5. April in Flensburg, am 5. Februar, 14. März und 9. Mai in Rendsburg, am 7. Februar in Itzehoe, am 15. Februar in Neumünster. www.sh-landestheater.de

