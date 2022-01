Rendsburg

Die Frisur ein einziger Bad-Hair-Day, die Augen tiefer in den Höhlen als bei Johnny Depp in „Fluch der Karibik“, das Lachen irgendwo zwischen Irrsinn und innerer Not: Der Typ auf der Leinwand sieht wirklich so aus, als wenn er Hilfe gebrauchen könnte. „Ich leide viel. Es ist aus. Es ist beschlossen ...“, sagt er in die Handy-Kamera – und drückt dann doch noch mal die Reset-Taste zurück ins Leben. Dahin, wo alles begann, als Werther Lotte kennenlernte.

Selbstgespräch mit Kamera: Marek Egert als Werther. Quelle: HENRIK_MATZEN

Die digitale Technik ist stets an seiner Seite in diesem Goethe-Monolog am Landestheater in Rendsburg; eine furiose One-Man-Show, mit der Schauspieler Marek Egert den Sturm-und-Drang-Klassiker „Die Leiden des jungen Werther“ auf die Bühne bringt. Die Kamera ist alles – Begleiter, Spiegel, Ersatz und Nachfolger für Brief und Tagebuch. Ihr erzählt er von dem neuen Ort, an dem er gelandet ist, von den neuen Bekanntschaften. Botschaft an Wilhelm, den Freund zu Hause. Später auch an Lotte, die Angebetete, die er nicht haben kann. Und vor allem: Selbstgespräch.

Landestheater: Leiden an der Liebe und an der Welt

Einen ungestümen jungen Mann sieht man in der Premiere, die von der eigentlich geplanten, aus Corona-Gründen abgesagten Klassenvorstellung kurzerhand ins Abendprogramm gehoben wurde. Überhitzt in seinem Gefühlsleben, sprunghaft in den Gedanken und viel zu betroffen von der Welt. Wie er mit dem Handy über die Bühne hetzt, sich feiert und kokettiert. Wie er Hände ringt und Haare rauft. Und wie ihm die ganze schöne Schockverliebtheit im Gesicht steht, als er die erste Begegnung mit Lotte schildert. Einer, der sich die eigene Innenwelt vorspielt, als würde sie erst im Kameraspiegel real. Klarer und heutiger lässt sich Werthers fortwährendes Kreiseln um sich selbst kaum übersetzen.

Regisseur Moritz Koch und Schauspielchef Martin Apelt als Dramaturg haben den Text radikal gekürzt – was der Vorlage nicht schadet. Goethes Sprache fügt sich da locker und überraschend frisch mit dem Gegenwartssprech zusammen. Und Egert macht es hörbar Spaß, mit der Sprache zu spielen, sie abzuschmecken und zu befragen. „Ich hatte einen Verdruss“, lässt er das ungewohnte Wort nachklingen, das viel zu klein scheint für Werthers Seelennot. „Ein Verdruss – was ist das denn???“

„You want it darker“, klingt dazu Leonard Cohens grabestiefe Stimme; und überhaupt treibt den Abend ein sehr hörenswerter Soundtrack an, zu dem auch die düster wütigen Songs der französischen Kultband Noir Desir gehören oder der Nu Metal von System of a Down.

Am Landestheater wird das Digitale zum Resonanzraum

Frisch und runderneuert in Goethes Geist kommt einem hier Werther entgegen. So nah und nachvollziehbar schließt die Inszenierung die Kluft zum Heute, als könnte er einem gleich auf dem Uni-Campus begegnen. Regisseur Koch macht dem ganzen Gefühlsüberschwang des Textes Luft. Lebenswild und exaltiert, ein bisschen zu knallig überdreht ab und zu – und dann doch im richtigen Moment abbremsend. Da kann Marek Egert auch leise werden, sich zurückziehen und Werthers Innenleben befragen.

Das Digitale, von Egert virtuos bedient, wird da zum perfekten Resonanzraum für den jugendlichen Gefühlsüberschuss, das manisch Getriebene wie das dunkel Zurückgezogene. Eine Liebeskummer-Geschichte ist das – aber auch die einer fortgesetzten, depressiv verschatteten Selbstinszenierung.

Dass kurz vor Schluss die komplexe Technik, mit den auf Spracherkennung codierten Videos und Musikeinspielungen doch noch streikt und sich erst mit einem neuen Verbindungskabel beheben lässt, trägt Egert mit Fassung – und findet danach zurück in die Rolle. Der Rest ist langer, rauschender Applaus.

Weitere Vorstellungen: 4. März in Schleswig, 5./19. März in Rendsburg. Läuft auch als mobiles Schultheater.