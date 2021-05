Rendsburg

Wie sie hereintänzelt, eine Shopping Queen mit glänzenden Locken und den Einkaufstüten von Gucci und Co. Wie sie sich aufs Sofa räkelt und erstmal die Zigarette danach genießt: Nora, die Puppenfrau, die vom Leben vor allem seine glänzende Oberfläche will. Den Firnis, der alles schön macht für den Familienalltag im Hause Helmer.

Barbie in pastelliger Wohnlandschaft

Und es könnte ja auch alles so schön sein: Der Mann gerade zum Bankdirektor befördert. Das Haus, die Kinder, ein bürgerliches Idyll. „Das erste Weihnachten ohne Probleme“, plappert Nora drauflos, die sich in der Inszenierung von Alexander Marusch als äußerlich glatt gebügelte Barbie-Erscheinung in die pastellige, sorgfältig arrangierte Wohnlandschaft (Ausstattung: Stephan Anton Testi) einfügt wie die weiße Kunststofftanne. Folie für die kommunikativen Verfehlungen, die Selbstbespiegelungen und moralischen Verurteilungen, die Ibsen in dem Dreiakter aufrollt.

Sie bewegen sich auf abschüssigem Boden, die Figuren, die so beharrlich um diese scheinbar (?) oberflächliche Nora kreiseln – und nochmehr um sich selbst. Und jeder seine eigenen höchst menschlichen Geldnöte und Daseinswünsche hat, kommt einiges ins Rutschen an diesem Abend, den Regisseur Andreas Marusch auf zügige 90 Minuten konzentriert hat. Locker heutig im Ton der Übersetzung von Gottfried Greiffenhagen und Kiels Generalintendant Daniel Karasek und flott wie im Boulevard-Theater.

Wie Nora um ihr Kartenhaus ringt

Wechselweise schneien sie herein in Noras Wohnzimmer und schnattern los: Ehemann Torvald, der seine Frau nicht nur mit einer ganzen Galerie von Tiernamen überhöht – und klein macht. Der todkranke Freund, Doktor Rank, der Nora liebt, sie vielleicht gar versteht – und nichts Besseres zu tun hat, als mit dem ungebetenen Geständnis herauszuplatzen. Christine dagegen will die alte Freundschaft für ihr neues Leben nutzbar machen; kein Wunder, dass sie Nora mit faszinierter Hingabe und Missgunst zugleich begegnet. Und dann ist da noch Krogstad, der Banker, der nach Torvalds Beförderung um seinen Job fürchtet. Und auf Noras Hilfe setzt, der er einst finanziell ausgeholfen hat – ohne Helmers Wissen.

Sie sind sich nah und Welten entfernt in diesen Dialogen, die eher parallel laufenden Selbstgesprächen gleichen. Auch das passt zu den derzeitigen Bedingungen: Berührungen, die ins Leere laufen. Ungesagte Sätze, die wie Gräben zwischen den Figuren liegen. Und mittendrin ringt Nora um den Erhalt ihres Kartenhauses – und ihr eigenes brüchiges Weltbild. Kristin Heil zeigt sie nicht als simples Hascherl, sondern zieht dem vibrierenden Überschwang eine wachsende Verlorenheit ein.

Hier ist keiner so selbstlos, wie er sich darstellt

Für die anderen ist sie Spiegel und Projektionsfläche, und dabei ist keiner so selbstlos, wie er sich darstellt. Lucie Gieseler lässt Christine als scheu selbstgerechte Moralapostelin aufmarschieren – mit sicherem Gefühl dafür, ein besseres Leben verdient zu haben. Dagegen wirkt Gregor Imkamps Krogstadt in seiner Garstigkeit fast wie ein Schuljunge mit schlechtem Gewissen. Und während Reiner Schlebergers Doktor zwischen Lakonie und leichter Übersteuerung schwankt, spinnt Christian Hellrigl Torvalds verschrobene Überheblichkeit mit Hingabe und Ken-Aura aus.

Alexander Marusch hat den Zerfall des bürgerlichen Kartenhauses mit seinem konzentrierten Ensemble straight in Szene gesetzt, mit klarem Blick auf die Beinahe-Katastrophe, wenn auch etwas schematisch in der Mechanik und in der Figurenzeichnung. So läuft der Konflikt ohne Umwege auf das Finale zu, sieht man eine Frau schließlich begreifen, was in ihrer Welt schon lange falsch gelaufen ist. Bleibt nur die Frage, ob das schon die ganze Wahrheit ist?

16. Mai, 19.30 Uhr, im Stadttheater Flensburg. Kartentel. 0461/23388