Sie drücken sich herum, peinlich ertappt wie Pennäler in der Pause. Dabei hat sie doch eine Mission, die aufgebrachte Elternschaft, die sich hier versammelt hat. Und die heißt: Frau Müller muss weg. So wie das Klassenzimmer-Stück (2010) von Lutz Hübner und Sarah Nemitz, in dem Lehreralltag und Elternambition so rasant komisch wie entlarvend aufeinanderprallen – und das spätestens mit der Verfilmung durch Sönke Wortmann 2015 zum Dauerbrenner wurde.

Am Landestheater in Rendsburg hat Reinar Ortmann das Erfolgsstück in Szene gesetzt, mit Gespür für Timing und kippende Stimmungen, und mit einem durchweg spielfreudigen Ensemble. Der dicke Pinsel passt zum Stück, und dass an das Spiel mit den Klischees aus dem Minenfeld Schule praktisch jeder andocken kann, ist im corona-gerecht ausverkauften Auditorium nicht zu überhören. Der üppige Applaus tut sein übriges dazu.

Die Bühne hat Schauspieldirektor und Ausstatter Martin Apelt dafür in eine Art Festung verwandelt. Hochgestapelte Klassenzimmertische und –stühle sperren die konspirative Elterntruppe zusammen; Schule ist halt immer auch eine Zwangsgemeinschaft. Und Regisseur Ortmann lässt sie als schönes Typenarsenal aufmarschieren.

Die haben eigentlich nur eins im Sinn: ihren Viertklässlern den Weg aufs Gymnasium zu ebnen. Was der von Klassenlehrerin Müller bestimmte Notenspiegel so nicht unbedingt vorsieht. Also ziehen sie ins Feld, allen voran Jessica, die Macherin, die Karin Winkler mit viel Aplomb und kühlem Pragmatismus zwischen Paradiesvogel und Elternspeerspitze ansiedelt.

Choleriker Wolf (berserkerhaft: Felix Ströbel) will sich sowieso nur auskotzen über die Ungerechtigkeit von Schule und Welt. Gelungen Katharina Wilbergs Auftritt als Muttertier im Kampfmodus, das gegen die Lehrerin, die den Sohn als Rabauken mit ADHS gebrandmarkt hat, ebenso ins Feld zieht wie gegen den Bedenkenträger-Ehemann (Simon Keel). Da kommt ein Hauch vom Elternzwist in Yasmina Rezas Gott des Gemetzels auf. Und Katja Schlomms hübsch verhuschte Katja wollte sich sowieso immer nur solidarisch zeigen. Reicht ja, dass Sohn Fritz als Klassenbester auch der Klassenaußenseiter ist.

So beharken und bespiegeln sie sich, hin und hergerissen zwischen den wankenden Solidaritäten. Schließlich war Frau Müllers Herbstprojekt mit den Kastanientierchen doch gar nicht so übel, oder? Rasch bröselt die Front, die sie so mühsam gegen die Lehrerin aufgebaut haben. Und die steht irgendwann in Blümchenkleid und Sneakers im Raum, mit blankem Blick und ahnungsloser Zugewandtheit. Kimberly Krall hat es als etwas zu brave Junglehrerin nicht ganz leicht, dieser Sammlung illustrer Einzelstücke die Power der ambitionierten Lehrerin entgegen zu stellen.

Das geht flott voran – bis am Ende nichts mehr ist, wie anfangs ins Visier genommen. Und dass die Elterntruppe so bedröppelt herumsteht wie sonst die Zöglinge im Klassenzimmer gehört zu den rein zufälligen Ähnlichkeiten, die das Stück aufspießt.

