Das liegt nicht zuletzt an der cleveren Stückauswahl und einer sehr intensiven Inszenierung, die den durchweg großartigen Schauspielern aufgrund der begrenzten Probezeit zwar Einiges abverlangt haben dürfte, aber eben auch ein entsprechendes Ergebnis zu bieten hatte. Gastregisseur Wolfgang Hofmann setzt bei seiner Lesart der bittersüßen, ziemlich verschachtelten „Komödie“, die sich im Laufe der Zeit zu einem ausgewachsenen Familiendrama entwickelt, voll auf sein Ensemble und die Kraft von Ayckbourns Charakteren.

Familienbande zwischen Zukunft und Vergangenheit

„Der Lauf der Zeit“ ist auch das Stichwort für den Kern dieser Geschichte. Wir befinden uns in einem Restaurant und werden es den ganzen Abend nicht verlassen, obwohl erzählerisch Jahre vergehen. Laura – Beatrice Boca ist einfach hinreißend als ständig nörgelnde, kaltherzige und egozentrische Mutter – lädt ihre Familie anlässlich ihres Geburtstags zu einer Dinnerparty. Ein langer Tisch – für Bühne, Kostüme und Dramaturgie zeichnet der neue Schauspieldirektor Martin Apelt verantwortlich – markiert den Raum. In der Mitte sitzen Laura und ihr Mann, der Firmenboss Gerry, den Felix Ströbel wunderbar in einer Mischung aus Warmherzigkeit und aufbrausender Eifersucht auf die Bretter bringt. Hier spielt die Gegenwart.

Zwischen Ehrgeiz, Selbstsucht und Verwundbarkeit

Links davon sitzen der Sohn Glyn, der Christian Hellrigl gibt seiner Figur des potentiellen Nachfolgers seines wirtschaftlich erfolgreichen Vaters zwischen Ehrgeiz, Selbstsucht und Verwundbarkeit viel Tiefe gibt, und seine Frau Stephanie. Kristin Heil als Gast zeigt eine Frau, die von der Liebe träumte, enttäuscht wurde und am Ende zu neuer Stärke findet. Hier ist die Zukunft. Das Stück erzählt, was aus den beiden wurde, und warum ihr Glück zerbrach.

Dennis Habermehl in einer Vierfachrolle

Rechts von der Jubilarin nimmt die Vergangenheit Platz: Sohn Adam spielt Steven Ricardo Scholz – neu im Ensemble – sehr charmant und mit Feuer als einen Künstlertypen, der seiner strengen Mutter nicht gefallen kann. Daneben seine Bekanntschaft Maureen, die Kimberly Krall als Gast liebevoll naiv, aber gleichzeitig selbstbewusst und lebenshungrig darstellt. Die Geschichte dieses Paares wird rückwärts erzählt. Bis zum ersten Kennenlernen, das eigentlich auf einer Verwechslung beruht. Aber glücklich sollten auch diese beiden nicht werden. Und dann ist da noch der komödiantische Abräumer des Abends: Das neue Ensemblemitglied Dennis Habermehl begeistert in einer Vierfachrolle als Restaurantbesitzer und spielt dessen schräges Personal gleich mit.

Komisch, dramatisch, traurig

Die bruchstückhaften Zeitsprünge, die biografischen Happen mit immer neuen Wendungen, formt Hofmann zu einem zuweilen komischen, aber dennoch dramatischen und eigentlich sehr traurigen Familientableau aus. Am Ende gab es von den Zuschauern Jubel und Applaus, als wenn der Saal ausverkauft wäre. Kein schlechter Einstieg für die neue Generalintendantin Ute Lemm und ihr Team.

20., 30. Sept. in Rendsburg; 24., 27. Sept. in Flensburg. Weitere Termine und Info: www.sh-landestheater.de

