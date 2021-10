Schleswig

Dem französischen Komponisten Camille Saint-Saens, vor nunmehr hundert Jahren auf einer Reise in Algier gestorben, wird in seinem Gedenkjahr wohl wieder nicht ganz die Beachtung geschenkt werden, die ihm eigentlich gebührt. Jenseits vom „Karneval der Tiere“, von einem intimen Weihnachtsoratorium, von der Oper „Samson und Dalila“ sowie der „Orgelsymphonie“ passiert hier zu wenig in Sachen spätromantischer Repertoirepflege.

Dabei lohnen beispielsweise seine Violin- und Klavierkonzerte unbedingt das Kennenlernen. Und es gibt ein sehr besonderes „Requiem“ sowie diverse Klavier- und Kammermusik zu bewundern – für perfektes Handwerk, hochromantische Inspiration und französisches Raffinement.

Spätestens seit sich Mstislav Rostropowitsch überragend für das Werk eingesetzt hat, pflegen die Cellisten immerhin das erste der beiden Cellokonzerte in a-Moll. Das merkt man auch Alban Gerhardt an, dem prominenten Solisten beim Schleswig-Holsteinischen Sinfonieorchester. Als Pergamenschikow-Edelschüler spielt er den heftig virtuosen Part in direkter Rostropowitsch-Traditionslinie nicht ganz so bohrend intensiv, aber enorm gewandt und farbenreich, sogar mit zusätzlichen Oktavgriffen.

Alban Gerhardt spielt Saint-Saens’ zweites Cellokonzert vor dem noch effektvolleren ersten

Anders als im Landestheater-Programmheft ausgedruckt, bezaubert dieses Opus 33 des 37-jährigen Saint-Saens die Hörer in der Møller-Skolen überraschend erst nach dem späten, dem „Zweiten Cellokonzert d-Moll op. 119“. Angesichts der Rarität scheint Gerhardt auch noch selber auf der Suche, lässt die einkomponierten kleinen Bizarrerien wie spontan improvisiert erscheinen, gestaltet die Solo-Kadenz in der Werkmitte schön nachdenklich, erreicht aber nicht die feenhafte Leichtigkeit und selbstverständliche Natürlichkeit wie die Kollegin Sol Gabetta jüngst im Sommer beim SHMF-Event auf Gut Emkendorf.

Schleswig-Holsteinisches Sinfonieorchester unter Kimbo Ishii in Bestform

Die SH-Sinfoniker präsentieren sich unter der Leitung von GMD Kimbo Ishii in French-Kiss-Bestform. Gerahmt von einem rein übers Hören fasslich gemachten Märchenzauber à la Debussy und Ravel („Petite Suite“ und „Ma mère l’oye“), setzen sie die durchaus anspruchsvoll frickeligen Partituren von Saint-Saens auch in der eigentlich unsinnlichen Schleswiger Akustik geschickt reaktionsschnell und duftig um.

Flensburg: Mitschnitt für Todestag-Gedenken auf NDR Kultur

Wenn das Konzert in Flensburg am 27. Oktober ab 19.30 Uhr von NDR Kultur mitgeschnitten und am 100. Todestag des Komponisten, dem 16. Dezember, um 20 Uhr gesendet wird, könnte das ein schöner Gedenkbeitrag werden. Und der „Schwan“ ist ja hier beinahe ein Muss als Cello-Zugabe.

Alban Gerhardt musiziert nicht zum ersten Mal mit dem Orchester des Landestheaters. Am 29. Oktober ist er um 19.30 Uhr mit den Saint-Saens-Konzerten noch einmal im Theater Rendsburg zu erleben. Außerdem ist der in Madrid lebende 52-jährige Künstler am 30. und 31. Juli 2022 offenbar zum Kammermusik-Gipfel mit Sabine Meyer beim SHMF gebucht – vermutlich für das Klarinettentrio von Brahms.