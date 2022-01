Rendsburg

Ingo Martin Stadtmüller, Stellvertretender Generalmusikdirektor, wollte es endlich mal wieder so richtig großsinfonisch krachen lassen. Das Lustprinzip dominiert in der Neujahrskonzert-Serie am Landestheater Schleswig-Holstein dann auch die Programmwahl.

Blockbuster des Repertoires knattern mit Temperament durch Rendsburgs gut besuchtes Stadttheater-Juwel. Das Publikum ist überwältigt und begeistert. Allerdings kommt schon in der Pause hier und da die Frage auf, ob da nicht doch ein Zuviel an Energieentladung stattfindet.

Kultur-Tipps für Kiel und die Region Konzerte, Kino, Theater und mehr: Erhalten Sie jeden Donnerstag ausgewählte Veranstaltungstipps in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Man merkt dem Kollektiv an, dass es im Theater zu Hause ist. Die plastische Hörbühne ist eher ihr Metier als die Feinzeichnung in absoluten Sphären. Deshalb wirken das Finale von Brahms’ „Erster“ oder Ausschnitte aus Elgars „Enigma-Variationen“ dann auch etwas holzschnittartig bodenständig. Es fehlt am allerletzten Willen, gemeinsam einen edlen Klang zu formen. Jeder kämpft für sich allein mit den hohen Ansprüchen der Partituren.

Dafür „spricht“ bereits die Ouvertüre zu Humperdincks Märchenoper „Hänsel und Gretel“ die Fantasie an. In Mussorgskys „Nacht auf dem kahlen Berge“ erlebt man, kongenial arrangiert von Nikolai Rimsky-Korsakow, herrliche Rangeleien zwischen all den dort schwirrenden Fabelwesen. Bei Tschaikowsky (Finale „Vierte Symphonie“) wird wahrhaft „con fuoco“ ein Feuerwerk abgebrannt und Chatschaturjans „Säbeltanz“ verursacht wohligen Schwindel.

Neujahrskonzert 2022 der SH-Sinfoniker mit Landestheater-Intendantin Ute Lemm (Moderation) und Ingo Martin Stadtmüller (Dirigent und Moderator) Quelle: Christian Strehk

Stadtmüller erweist sich im Getose als unbeirrbarer Steuermann, der auch mit badischem Charme ansprechend moderieren kann. Mit Landestheater-Intendantin Ute Lemm wirft er sich die Stichwortbälle zu, so dass die zweieinhalb Stunden Konzert nicht länglich wirken, bevor eine Schnellpolka von Johann Strauß das extragroße Ganze doch noch mit einem Wiener Traditionsschlenker abschließt – allerdings auch „Unter Donner und Blitz“.

Weitere Termine am 7. Januar im Stadtteater Heide, am 8. Januar im Theater Itzehoe und 9. Januar im Theater Flensburg.