Molfsee

„Wo zwei zu Rate gehen, lass keinen dritten kommen …“ So lautete eigentlich schon der gute Tipp vom ollen Bestwisser Shakespeare. Doch spätestens seit der jüngsten Bundestagswahl und der weiter grassierenden Nivellierung sogenannter Volksparteien ist das typische „Duell“ der Spitzenkandidaten einem neuen Medien-Ideal eines „Triells“ gewichen.

So auch am frühen Mittwochabend im TV-Sender RTL-Nord, wo sich die grüne Spitzenfrau Monika Heinold, aktuell Finanzministerin der Jamaika-Koalitionsregierung, mit dem noch immer nicht übermäßig bekannten SPD-Kandidaten Thomas Losse-Müller und dem seit 2017 amtierenden Ministerpräsidenten Daniel Günther von der CDU auseinanderzusetzen hatte.

RTL-Nord: Kieler Triell mit Heinold, Losse-Müller und Günther auf zwei Abende verteilt

Aber was heißt hier schon Auseinandersetzung? Man ist sich im ersten Teil zu Klimapolitik, öffentlichem Nahverkehr oder Wohnungsbau im Kern dermaßen einig, dass mit gedämpft raunenden Stimmen eine Art Kuschelkurs gefahren wird. Da unterscheiden sich mal die Hebel und die Umdrehungen an den Stellschrauben, werden Ziele mal kühn (Grüne), mal „realistisch“ am Bundeskurs entlang (CDU) gesetzt oder in der vermeintlich goldenen Mitte (SPD) platziert. Aber Widerspruch kommt nicht auf. Kein Kopfschütteln irritiert, kaum ein Zwischenruf stört die Harmonie. Allenfalls ist die langjährige Finanzministerin mal gespannt, wie die Herren ihre Versprechen bezahlbar umsetzen wollen.

Auch RTL-Nord-Moderatorin Linda Mürtz sowie Kirsten von Keitz, Chefin vom Dienst des RTL-Nord-Standortes Kiel, müssen mühsam zu etwas Angriffslust in Sachen Finanzierung und Bürgerbelastung finden. In bester Privatsender-Manier nervt dann prompt die Werbepause. Acht Kameras und einige Stunden Schnitt-Kunst im eigentlich gut gewählten „Jahr100Haus“ im Freilichtmuseum Molfsee bringen nur ein etwas fades Halbstunden-Bild von Verlautbarungspolitik zustande. Außer Thesen nichts gewesen?

Der Newsletter der Chefredaktion Montags bis freitags erhalten Sie aktuelle Nachrichten aus Schleswig-Holstein und Einblicke in den Newsroom in Ihr Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Manchmal kommt man sich auch ein bisschen blöd dabei vor, wenn man jetzt hier im Wahlkampf über triviale Themen spricht, und parallel findet in der Ukraine ein schrecklicher Angriffskrieg statt“, sagt Ministerpräsident Daniel Günther zu Beginn. Wie wahr. Aber auch Triviales will geschickt geregelt und halbwegs mitreißend vermittelt sein. Zu viel Norddeutsch ist auch keine Lösung. In Sachen Bildung, Thema der zweiten Sendehälfte am 21. April um 18 Uhr, soll die Debatte „hitziger“ werden. Ein RTL-Nord-Werbeversprechen fürs Donnerstagsgeschäft.