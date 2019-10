Enormes Tempo, hohe Taktzahl

Kiel

Der erfolgreiche Musical-Interpret und Comedien Lars Redlich studierte zunächst Musik und Sport, bevor er an den Studiengang Musical an der Universität der Künste Berlin wechselte. Und das merkt man: Nicht nur die äußerliche Statur des Mannes zeugt von einer gewissen Erfahrung in diversen Leibesübungen.

Der oft und gern zitierte gesunde Geist in einem gesunden Körper offenbart sich auch in dem enormen Tempo seines Auftritts, der hohen Taktzahl an Gags, einem ununterbrochenen Ideenstrom, dem nahezu permanent sprintend ausgeführten Flankenwechsel zwischen Gesang und dem Gesprochenen. Das alles wirkt sehr kraftvoll und gleichzeitig mühelos, stets charmant, authentisch und nahbar.

Trittsichere Parodien

Inhaltlich bewegt sich Lars Redlich im Kulturforum Kiel absolut trittsicher zwischen der gesungenen wie gesprochenen Parodie. Da sind die meistens ins Absurde umgetexteten Chart-Erfolge, wo aus dem penetranten Sommerhit „Despacito“ der Insekten-Horror „Scheiß Moskito“ wird, das „Phantom der Oper“ als mit beeindruckender Kopfstimme geschmettertes „Das Kondom von Opa“ schaudern lässt, oder beim romantischen Abendessen mit Wein und Käseplatte aus „Ti amo“ „Brie am Po“ wird. Herrlich.

Dazwischen gibt es beispielsweise in bester „ Otto“- Manier einen musiktheoretischen Vortrag zu Mickie Krauses Ballermann-Irrsinn „Zehn nackte Friseusen“.

Lars Redlich nutzt „Siri“ als Witze-Erzählerin

Als Bühnenpartnerin nutzt Redlich Apples-Sprachassistentin Siri. Sie fungiert als renitenter Stichwortgeber für den Programmverlauf und flankiert das Geschehen mit immer neuen (oder alten) meistens aber ganz lustigen Kalauern, deren Urheberschaft der Live-Performer dann natürlich bestens leugnen kann („Was ist er schlimmste Tag für ein U-Boot? Der Tag der offenen Tür“).

Zuweilen steht die synthetische Siri auch für den Mangel an menschlichem Urteilsvermögen und Gewissen. Wenn Redlich sich beim wunderbaren „Nörgel-Song“ über die Beschwerde-Leidenschaft der Deutschen lustig macht, doziert das Programm, dass das monatliche Durchschnittseinkommen in Burundi etwa 25 Euro beträgt und Teile der Bevölkerung kein sauberes Wasser haben. Trotzdem ist das nicht moralisierend, sondern funktioniert als kontrastierender Wirkungsverstärker für die wirklich witzige Eigenkomposition Redlichs.

Pop-Hymnen von Frauen über Frauen

Zum Finale der Show in Kiel holt Lars Redlich dann noch mal richtig aus. In „Pocahontas“-T-Shirt und roter Federboa feuert er seine Versionen der besten Pop-Hymnen von Frauen über Frauen von der Bühne. Von „Lady Marmelade“ bis „Like A Virgin“ und von „Girls Just Wanna have Fun“ über „Ich will keine Schokolade“ bis „I Kissed A Girl“. Nur um dann als Zugabe eine Moritat über „Schorsch, die einzelne Socke“ zu singen. Sie hat ihren Partner bei 60 Grad verloren, denn, „... nach der letzten Wäsche hing Schorsch an der Leine – alleine.“

Weitere Nachrichten aus Kiel lesen Sie hier.