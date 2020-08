Kiel

„Jeder mag die Beatles, oder?“ Damit liegt Brendan Lewes wohl nicht falsch. Der Singer/Songwriter, der aus der Nähe von Kendal im Nordwesten Englands stammt und seit fünf Jahren in Kiel lebt, ist mit den Songs aufgewachsen. Seine Eltern hätten die Fab Four rauf und runter gespielt, vor allem die LP „Rubber Soul“. Obwohl er eigene Songs schreibt, tummeln sich in Lewes’ Sets mehrere Beatles-Klassiker. „Jeder Musiker, der im Irish Pub spielt, sollte „Hey Jude“ spielen“, empfiehlt er. Als Rausschmeißer greife er dort am späten Abend gern zu „Yesterday“, sein ein „bisschen trauriger“ Lieblingssong der Beatles.

"Love Me Do" ließ die Haare wachsen

Die erste Beatles-Single von Hörbie Schmidt, Leiter der Kieler Rock & Pop Schule, hieß „Love Me Do“. „Ich bin durch die Decke gegangen. Das war die Musik, die ich hören wollte.“ Er habe sich sofort die Haare wachsen lassen. In Hohenaspe bei Itzehoe sei das nicht gern gesehen gewesen. „Aber die Mädels fanden das gut und meine Spielkollegen und Fußball-Kameraden.“ Auch die Tony Sheridan-EP „Skinny Minny“, eingespielt von den „Beat Brothers“, habe er gehabt und viel später mit Sheridan im alten Knust auf einer Session gespielt, erinnert sich Hörbie. John Lennon sei sein Idol, „einer der begnadesten Rock’n’Roll-Sänger überhaupt“ und dessen „Imagine“ einer der „absoluten Lieblingssongs, wegen der Botschaft“.

Anzeige

Weitere KN+ Artikel

Livestream inklusive: Hamburg feiert das Beatles-Jubiläum Am kommenden Montag will die Musikmetropole-Hamburg das 60-jährige Jubiläum des ersten Auftrittes von John Lennon, Paul McCartney, George Harrison, Stuart Sutcliffe und Pete Best als „ The Beatles“ feiern. Coronabedingt als Live-Stream im Netz – dafür aber direkt aus dem Indra Club, der Original-Location auf St. Pauli. Die zweistündige Show feiert die Fab-Four mit viel Live-Musik, Geschichten rund um ihre Zeit in Hamburg und Talks mit prominenten Fans wie Otto Waalkes, Beatles-Experten und Weggefährten wie den Rattles – vom rekonstruierten Original-Set der Beatles aus 1960 bis zu deren Hits. Der Live-Stream „Stream and Shout“ ist ab 21 Uhr unter www.stream-shout.hamburg zu sehen. Ergänzend streamt die Elbphilharmonie Hamburg ab 20 Uhr eine Beatles-Hommage der Jazzpianistin Julia Hülsmann.

Unvergessliche Songs

„Songs von den Beatles vergisst man nicht“, sagt der Kieler Kult-DJ Gary Mangels. Vor allem die stilistische Vielfalt, den Variantenreichtum, habe er an dem Quartett immer bewundert. Allerdings hat Gary Klassiker wie „Hey Jude“ („kann man immer spielen, da braucht man nicht mal den Text zu kennen“), „Get Back“ oder „Paperback Writer“ in letzter Zeit nicht mehr so oft gespielt. „Aber wenn da 'n paar junge Leute kommen, die das mal bei Oma gehört haben, die finden das gar nicht so schlecht – weil das ja auch gut war. Ohne die Beatles wären wir musikalisch nicht so weit.“

Faszinierende Sounddetails

„While My Guitar Gently Weeps“ ist der Favorit von Marcus Joost, der George Harrison in der vor sechs Jahren gegründeten Schwarzenbeker Beatles-Coverband Because, benannt nach einem Song auf der LP „Abbey Road“. Einfach zu kopieren sei er nicht, Harrisons spezieller Gitarrensound, ohnehin seien die späten, komplexeren Beatles-Songs live für das Cover-Quartett durchaus eine Herausforderung. „Das ist das Besondere an dieser Musik“, sagt Joost, „man kann sie relativ früh auf der Gitarre mitspielen, aber richtig Bock macht es erst, wenn man sich mit den ganzen Sounddetails beschäftigt, die da eingebaut worden sind.“

Mehr Nachrichten aus der Kultur lesen Sie hier.