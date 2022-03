Neumünster

Vor einem dunstigen Landschaftsbild, bevölkert mit geisterhaften Wesen, liegt eine Bodenarbeit aus Terracotta wie ein Stück geformter Ursuppe. Schaut man genau hin, erkennt man Gesichter, die sich aus dem vulkanartigen Klumpen schälen. Wie in dem Gemälde „Genesis III“ (2014), das in zarten, erdigen Tönen von der Entstehung der Welt erzählt, bündelt sich in „Fuji-Face“ ( 2012) das künstlerische Credo von Leiko Ikemura.

„Die beseelte Natur ist ihr Markenzeichen“, sagt Brigitte Gerisch. Die Vorstandsvorsitzende der Herbert-Gerisch-Stiftung präsentiert die in Berlin und Köln lebende Japanerin in einer ersten Einzelausstellung in Norddeutschland unter dem Titel „Wenn Pfauen Flügel öffnen“. 50 Arbeiten aus vier Jahrzehnten zeigen einen Querschnitt ihres künstlerischen Schaffens – neben Gemälden und Skulpturen auch frühe Zeichnungen und eine Serie neuer Aquarelle.

Stille, meditative Kunst in der Gerisch-Stiftung

Die Kunst von Leiko Ikemura ist eine stille, meditative. Mensch und Natur, vage umrissen mit weichen Konturlinien, verschmelzen in ihren Landschaften zu geheimnisvollen Zwitterwesen, in ihren Skulpturen tragen hybride Kreaturen menschliche und tierische Züge. Hasen spielen eine Rolle — in der asiatischen Kultur gelten sie als bescheiden und aufopferungsvoll.

Leiko Ikemura: Memento Mori, 2013/18, Quelle: Alexander Voss

Die lebensgroße bronzene Figur „Usagi Greeting“ im Garten, die eigens für den Gerisch-Park angefertigt und von der Stiftung angekauft wurde, trägt ein blaues Kleid und einen Hasenkopf. „Die Figur steht für die Verbindung zwischen Himmel und Erde“, so die Künstlerin. „Das Kleid berührt den Untergrund und steht für die Bodenhaftung, die langen Ohren stehen für das transzendentale Streben.“

„Ich möchte, dass meine Arbeiten erlebt werden“

Allzu ausführliche Erklärungen mag die 71-Jährige, per Video zugeschaltet, zu ihren Werken allerdings eigentlich nicht abgeben.

Blick in die Ausstellung in Quelle: Alexander Voss

„Ich möchte, dass meine Arbeiten erlebt werden“, sagt sie. Die üblichen Hinweistafeln hat sie daher aus der Schau in einen Flyer verbannt, der bei Bedarf über Titel, Entstehungsjahr und das verwendete Material Auskunft gibt.

Apropos Material: Ikemuras Gemälde in Temperafarben wirken duftig und zart wie Aquarelle. Sie sind nicht auf handelsüblicher Leinwand gemalt, sondern auf der viel gröberen Jute. Lange habe sie nach einer Textur gesucht, die gleichermaßen Materialität und Transparenz garantiert, so die Künstlerin. „Jute hat taktile Qualität und dabei eine offene Struktur wie Gaze. Die Farbe verschwindet quasi darin.“

Reduktion ist ein Schlüsselwort für Leiko Ikemura

Reduktion ist ein Schlüsselwort ihrer Bildwelt. Die zurückgenommene Farbigkeit ihrer Urlandschaften wird in den Horizontbildern von 2008 durch leuchtende Rot- und Gelbtöne ersetzt, kontrastiert durch ein tiefes Schwarz, das flächig über einer waagerechten Linie lauert. Die kräftigen Farben in diesen Bildern symbolisieren das Leben. „Aber wir sind umgeben von Dunkelheit. Und der Horizont ist eine Urlinie, die wir nicht immer wahrnehmen“, so die mit mehrfach ausgezeichnete Künstlerin, die Osaka und Sevilla studiert hat.

Thematisch treu bleibt sie sich auch in ihren jüngsten, farbstarken Arbeiten, in denen sie die organischen Form nahezu auflöst. Diesen „Zwischenbereich“ empfindet Leiko Ikemura als besonders spannend. Genauso wie die Ungewissheit, was das Zusammenspiel von Farbe, Wasser und Papier ergibt. „Das ist ein großes malerisches Abenteuer.“

Brachenfelder Straße 69. Eröffnung Sonntag, 13. März, 12 Uhr. Villa Wachholtz. Bis 24. Juli. Mi-So 12-18 Uhr