Kiel

In 365 Tagen soll sie starten - die " Looping"-Tournee der Leoniden aus Kiel. Und es soll ihre bisher größte Tour werden. Auftritte sind unter anderem in Berlin, Bremen, Hamburg und München geplant. Dabei haben Jakob Amr, Lennart und Felix Eicke, JP Neumann und Djamin Izadi ihre „Kids Will Unite“-Tour 2019 noch nicht einmal abgeschlossen.

Wieso die Tournee " Looping" heißen sollen? Dazu geben die Leoniden folgende Erklärung ab: "Aus Kellern wurden Clubs, aus Clubs wurden Hallen – aber nach wie vor gilt: Wenn die Leoniden auf Tour gehen, dann steigen fünf beste Freunde zusammen in einen Bus, um den Alltag hinter sich zu lassen, eine gute Zeit zu haben und jeden Tag Vollgas zu geben."

Einen Wermutstropfen gibt es allerdings. Die Leoniden gastieren mit " Looping" nicht in ihrer Heimatstadt Kiel. Wohl auch, weil Sie Ende des Jahres, am 14. Dezember 2019, ihr Jahresabschlusskonzert in der Halle 400 geben. Das Konzert ist allerdings schon ausverkauft.

Termine der Leoniden-Tournee " Looping "

07.10.2020: Bremen, Schlachthof

08.10.2020: Osnabrück, Hyde Park

09.10.2020: Köln, Live Music Hall

10.10.2020: Wiesbaden, Schlachthof

11.10.2020: Stuttgart, Im Wizemann

15.10.2020: CH - Bern, Dachstock

16.10.2020: München, Muffathalle

17.10.2020: AT - Wien, Arena

18.10.2020: AT - Salzburg, Rockhouse

21.10.2020: Leipzig, Täubchenthal

22.10.2020: Berlin, Huxleys Neue Welt

23.10.2020: Hamburg, Große Freiheit 36

Der Vorverkauf für die Looping-Tour 2020 startet am 9. Oktober 2019 um 12 Uhr hier.