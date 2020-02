25 Jahre Liveerfahrung zahlen sich aus

Kiel

Die rund 70 Gäste applaudieren im Verbund mit viel Jubel für die Zugabe der französischen Band Les Hurlements d’Léo. Zuvor waren sie zusammen mit der achtköpfigen Kapelle von einer Stimmung in die nächste gelangt und nutzten den sich bietenden Platz zum Tanzen zwei Stunden lang aus.

Die Folkrock-Gruppe bringt die Erfahrung von 25 Jahren und Livekonzerten in 30 Ländern mit. Auch „Mondial Stéréo“ gilt als Weltmusik-Projekt und thematisiert inhaltlich die besorgniserregende Lage der Migranten. Der Sound lässt hingegen keine negativen Emotionen vermuten, vielmehr strotzen die üppig instrumentierten Lieder vor Spielfreude und verarbeiten die unterschiedlichsten Stile – von den Hauptpfeilern Rock, Pop, Ska und Soul bis zu folkloristischen Nischen wie Calypso, Gypsy oder dem kolumbianischen Cumbia.

Beim rein instrumentalen Opener „Leolo’s Blues“ darf sich, wie es der Titel schon verrät, Gitarrist Bayrem Ben Amor frühzeitig im rifflastigen Blues-Sektor austoben. Nach und nach setzt die Band ein, bis Les Hurlements d’Léo aus dem Vollen schöpfen. Nur ein Vorgeschmack auf das, was noch kommt.

Französisches Flair in der Pumpe Kiel

Akkordeonklänge bei „ Les Voiles“ bringen typisches französisches Flair, die Bläser um Julien Arthus (Saxophon) und Cyril Renou (Trompete) überstrahlen, bis die Mehrstimmigkeit übernimmt und auch Violinist Vincent Serrano Akzente setzt. Hier zeigt sich das feinsinnige und bis ins Detail ausgefeilte Songwriting der Band.

Die Stimmung kann daher ebenso innerhalb eines Stückes kippen – selbstredend zum Positiven. So überzeugt etwa „La Musique“ erneut mit Blues-Ansatz, dreht dann ab in einen entspannt-plätschernden Beat, der einen warmen Frühjahrsnachmittag in der Hängematte ideal begleiten würde. Im Sinne der vielfältigen Möglichkeiten nimmt das Oktett dann wieder Fahrt auf.

Der Sound reißt mit, das Publikum übt sich weiter in Tanzbeflissenheit, sodass sich Sänger und Gitarrist Laurent Kebous nur wenig Worte bedient. Vor „Huriya“ ist es ihm allerdings ein Anliegen die Parole der französischen Republik „Liberté, Égalité, Fraternité“ (Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit) zu erläutern und vom Publikumschor in den Song einweben zu lassen. Den großen Rest erledigt die Musik. Sie verbindet und bittet weiter zum Tanz.

Bei „Sans Visage“ dominiert der Reggae-Takt, wobei die Bläser an den mexikanischen Mariachi erinnern. Der Titelsong des Vorgängeralbums „Luna De Papel“ überzeugt abermals mit reiflich überlegtem Rock-Pop-Songwriting und „Mamaila“ bekommt via Drehleier einen orientalischen Anstrich verliehen. Einzig das mit schweren Akkorden belegte und somit sperrig wirkende „Fuego“ sprengt das harmonische Gesamtbild. Doch es folgt ja noch die Dreingabe. Les Hurlements d’Léo preschen mit „Global“ letztmals nach vorne, bevor sie sich unter noch mehr Applaus verabschieden.