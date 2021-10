Kiel

Dass die erste Kieler Lese-Lounge des Jahres erst Ende Oktober startet, ist schon ungewöhnlich. Um so herzlicher wurden die beiden Autoren am Mittwochabend im Literaturhaus willkommen geheißen – sie hatten ihre Debütromane im Gepäck. In Nastasja Penzars „Yona“ reist die Titelheldin nach Guatemala, um den mysteriösen Tod ihrer Mutter zu verstehen. Und in „Hawaii“ kehrt Cihan Acars Protagonist Kemal auf der Suche nach einem Platz in der Gesellschaft in seine Heimatstadt zurück.

Nastasja Penzar: Eine Reise nach Guatemala

Den Anfang des von Jan Marxsen musikalisch begleiteten Leseabends machte Nastasja Penzar. Ihr Roman „Yona“ erschien im März und erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die Erklärungen für den mysteriösen Tod ihrer Mutter sucht und sich bei der Reise in die Vergangenheit selbst findet. Geboren in Guatemala, war sie nach dem Tod der Mutter bei ihrem Vater in Deutschland aufgewachsen. Jetzt ist auch er gestorben und Yona fährt in ihr Geburtsland – eine ihr fremde, von Bandenkriegen und Gewalt beherrschte Welt.

Nicht zufällig heißt die Protagonistin wie ihr biblischer Namensvetter. „Yona wird von der Fremde verschluckt, wie Jona vom Wal“, erzählt die Autorin, die selbst einige Jahre in Guatemala verbrachte und heute ihren Lebensmittelpunkt in ihrer Geburtsstadt Berlin hat. Bildreich und schillernd ist ihre Sprache, mit der sie eine Atmosphäre der Bedrohung und später der inneren Befreiung schafft. „Das Buch ist eine Geschichte der Selbstermächtigung“, so die 31-Jährige, die derzeit an ihrer Promotion zur post-jugoslawischen Literatur arbeitet. „Am Ende schafft die Protagonistin den Weg aus ihrer selbst gewählten Passivität heraus.“

Cihan Acar: Eine Reise nach Hawaii

Cihan Acar hat bereits zwei Sachbücher veröffentlicht – über Fußball und Hip Hop – bevor er sich gestattete, einen Roman zu schreiben. „Ich wollte das schon immer, aber anfangs war ich einfach noch nicht so weit“, so der 35-Jährige, der nach einem Jurastudium unter anderem als Journalist für die Deutsche Presse-Agentur gearbeitet hat. Dass er jetzt „so weit“ ist, beweist sein literarisches Debüt „Hawaii“ (2020) , für das er neben hymnischen Kritiken auch den Literaturpreis der Doppelfeld Stiftung bekam.

Die Geschichte spielt in Heilbronn, Heimatstadt des deutsch-türkischen Autors. Im Mittelpunkt steht der 21-jährige Kemal, der nach dem verletzungsbedingten Ende seiner Fußballerkarriere in der Türkei in seine Heimatstadt zurückkehrt. Wie einen Road-Trip schildert Acar diese Rückkehr, die seinen verunsicherten, seines Lebenstraumes beraubten Protagonisten an die unterschiedlichsten Plätze der Stadt führt – vom todschicken Bungalow der Eltern seiner Ex-Freundin bis nach Hawaii, einem Problemviertel der Stadt, in dem Kemals Eltern leben. Rastlos ist diese Geschichte, die, in flapsigem Tonfall erzählt, einen sezierenden Blick auf die Gesellschaft wirft, in der latenter Rassismus ein fester Bestandteil ist.