Kiel

Gregor Gysi, Wolfgang Kubicki, Max Goldt – geplant waren sie alle eigentlich schon für 2020. „Wir haben verschoben und verschoben“, sagt Andrea Jung und ist heilfroh, dass ihre Lesereihe „Literatur pur“ nach der langen Zwangspause nun wieder starten kann. Acht Veranstaltungen stehen auf dem Programm, bis auf zwei alle im Kulturforum. Und neben den Lesungen im Wartestand sind auch neue Gäste dazu gekommen.

Sylter Jetset und Kubickis Blick

Mit Susanne Matthiesens „Ozelot und Friesennerz“ macht am 20. August ein Bestseller mit Leinwandpotenzial den Anfang. Die Journalistin taucht in dem Buch, das gerade von Doris Dörrie verfilmt wird, in den Jetset auf Sylt in den siebziger Jahren und erzählt die Geschichte ihrer Kindheit im legendären elterlichen Luxusgeschäft „Pelz-Matthiesen“.

Lokalmatador Wolfgang Kubicki kann am 22. August endlich seine bereits 2019 erschienene Autobiografie „Sagen, was Sache ist“, vorstellen. Um die Corona-Maßnahmen einhalten zu können, liest der FDP-Politiker in einer geteilten Veranstaltung um 18 und um 20 Uhr. Die Karten behalten ihre Gültigkeit – aber, so Andrea Jung: „Es ist wichtig, dass sie vorab getauscht werden.“ Das ist dort möglich, wo sie auch gekauft wurden. Beim Linkspolitiker Gregor Gysi gelten die Karten weiter – der Berliner liest und erzählt am 19. Oktober in der ausverkauften Veranstaltung aus und um sein Buch „Ein Leben ist zu wenig“.

Gil Ofarim kommt mit seinem Buch und mit Songs der aktuellen CD „Alles auf Hoffnung“ nach Kiel. Quelle: Foto: Tobias Hase

Von Axel Hacke bis Gil Ofarim

Mit Max Goldt (15. Oktober) und SZ-Kolumnist Axel Hacke, der am 9. November im Metro-Kino gastiert, werden zwei Dauerbrenner erwartet. Und zwei, die akribisch die Sprache und das Hinterland der Begrifflichkeiten durchflöhen – auf Absurditäten, ungewollte Komik und verhehrende Widersprüche.

Auf Wortwitz setzt auch Robert Kreis, Kabarettist und Pianist. Der Holländer bringt am 27. Oktober das Flair der Goldenen Zwanziger ins Kulturforum. Und auch Gil Ofarim, Spross des legendären Duos Esther und Abi, wandelt zwischen den Welten. Der Musiker hat mit knapp 40 die Autobiografie „Freiheit in mir!“ vorgelegt; am 29. August stellt er sie im Metro-Kino vor. Nicht ohne die Sinnsuche mit Songs und Gitarre zu begleiten.

Der Newsletter der Kieler Lokalredaktion Einen Überblick über das, was die Menschen in der Stadt bewegt, bekommen Sie jeden Mittwoch in Ihr Postfach Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Und zum Schluss verrät Silja Schäfer, wie das geht – „Abnehmen trotz 1000 Ausreden“ (16. November). Die die in Suchsdorf lebende Ärztin, die seit Januar 2020 das Team der NDR-Serie „Die Ernährungs-Docs“ verstärkt, versammelt im gleichnamigen neuen Buch Tipps, Tricks und eine Reihe Appetit anregender Rezepte.