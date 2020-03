Viel Sinn für Kultur – und viel Sinn für jene Freien Künstler, die in der Corona-Krise plötzlich in existenzielle Nöte geraten, weil sie nicht mehr öffentlich auftreten können. Die stolze Summe von 6712,77 Euro ist in der ersten Woche rund um die virtuelle „KN-Bühne“ gespendet worden.