Hamburg

„Welch Glück, wem es vergönnt ist, die Luft mit Euch zu atmen“: Der schwärmerisch verknallte Satz, den Friedrich Schiller im Königinnendrama Maria Stuart dem jungen Mortimer in den Mund legt, ist eigentlich für die Königin von Schottland und schärfste Rivalin Elisabeths I bestimmt. In Corona-Zeiten aber denkt man ihn neu, wird die Beschreibung für die Isolation der in Haft genommenen Königin zum Symbol für verhinderte Nähe überhaupt.

Im Stream war das Schiller-Drama in der Inszenierung von Anne Lenk am Deutschen Theater Berlin (Premiere 30. Oktober 2020) im Rahmen der von Thalia Theater und dem Stockholmer Nationaltheater Dramaten organisierten Lessingtage zu sehen. Ein soghafter Theaterabend, der von der Sprache lebt und den grandiosen Schauspielerinnen und Schauspielern. Selbst am Bildschirm, der dem Publikum die Akteure auch mal von puppenklein in die Nahaufnahme der Mienen und Stimmungen heranzoomt. Die Inszenierung ist aber auch ein Beispiel dafür, wie die Corona-Bedingungen plötzlich Theater werden und die Theaterästhetik die Pandemie spiegelt.

Lessingtage 2021: Wie Corona zu Theater wird

Die Unberührbarkeit der Königinnen, die Männer, die sie als Berater oder (Möchtegern-)Liebhaber umbuhlen, die Einsamkeit aller in der Verstrickung von Macht und Moral: Anne Lenk und Bühnenbildnerin Judith Oswald setzen das in einer Art Setzkasten in Szene. Wie Sammelstücke stehen die Schauspieler in ihren Fächern, hin und wieder verrückt auf einen hervorstechenderen Platz oder in eine obere Liga. Mancher stößt da an die Grenzen seines Gehäuses, anderen ist der Raum deutlich zu groß. Beengt wie diese aufregend selbstbestimmte Maria Stuart ( Franziska Machens) und verloren im Machtraum wie die so facettenreich verzagte Elisabeth (Julia Windischbauer).

Das funktioniert nicht immer gleich gut. Die monumentale Thalia-Produktion Paradies, die im September Premiere feierte und nun das Festival eröffnete, fordert den Zuschauer schon im Theater, eine komplexe Erzählung von Globalisierung und Wanderung, von enttäuschter Hoffnung und Beharren. Und im aufwändig gefilmten und von Regisseur Christopher Rüping gekonnt geschnittenen Live-Stream fehlt bei aller Intensität der Überblick, den die Bühne bietet. Die Chance, das Gewimmel von Musik und Sprache, Menschen und Geschichten gleichzeitig zu filtern und als großes Ganzes zu erleben.

Die Offenheit des digitalen Raums

Im Auditorium stellt sich unter den Zuschauern ein gemeinsamer Rhythmus ein, ist im Film zum Festival Voices of Europe zu hören. Der fehlt im digitalen Raum - und trotzdem lässt sich genießen, wie das Theater hier von draußen hereinstrahlt. Aus Russland, Frankreich, Schweden oder Belgien. Rund 1000 Aktivierungen zählte das Thalia Theater bisher pro Abend - anzunehmen, dass dabei oft auch mehr als eine Person vor dem Bildschirm sitzt. Die meisten Zuschauer schalten sich aus Deutschland und Schweden ein. Aber auch in ihrem Land, so berichtet im Film eine russische Theaterkritikerin, sei das Interesse groß. Am Theater und an Europa. Eine digitale Offenheit, die sie in die Zeit nach Corona retten möchte.

Vier Inszenierungen stehen bis 31. Januar noch auf dem Programm: das Zwei-Frauen-Stück Una aus Barcelona, die Performance Der Himmel ist keine Kulisse aus Paris, Volker Löschs Ibsen-Überschreibung Der Volksfeind ( Düsseldorf) und eine Budapester Version von Ibsens Nora zum Schluss.

Bis 31. Januar, jeweils 19 bis 24 Uhr. Originalsprache mit englischen Untertiteln.