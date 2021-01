Hamburg

Das Teatro Stabile Turin ist dabei und das Teatre Llure Barcelona, das Toneelhuis in Antwerpen und das Schauspielhaus Düsseldorf. Quer durch Europa geht die Liste der Gastspiele aus elf Theatern und acht Ländern für die Lessingtage. Denen gehört im Januar normalerweise das Thalia Theater in Hamburg – und das soll auch in diesem Jahr so sein. Nur, dass die Produktionen, die die Initiatoren vom Thalia-Theater und dem Stockholmer Dramaten ausgewählt haben, diesmal vom Sofa aus in den jeweiligen Häusern digital zu sehen sind – als Panorama des europäischen Theaters und seiner vielfältigen künstlerischen Positionen.

Theater aus acht Ländern

„Die Idee ist: Ganz Europa kommt nach Hause ins Wohnzimmer“, erklärt Lux und plädiert für das gemeinsame Erlebnis, „räumlich getrennt und doch zusammen.“ Mit Christopher Rüpings Inszenierung Paradies, die im September 2020 am Thalia Theater zum Saisonstart lief, macht der im deutschsprachigen Theater derzeit angesagteste Jungregisseur heute den Anfang. Ein Abend nach Thomas Köcks Klimatrilogie, der die Themen der Gegenwart fulminant verdichtet und bis zur New York Times Resonanz fand. Bis 31. Januar lädt das Thalia Theater danach täglich von 19 bis 24 Uhr zum virtuellen Theaterbesuch – in der Originalsprache mit englischen Untertiteln.

Königinnendrama und Antigone in Molenbeek

Viele Klassiker sind dabei, selten allerdings im Original, stattdessen versuchen die Regisseure daran Überschreibungen, Abgleichungen und Befragungen der Gegenwart. Dostojewskijs Idiot zum Beispiel ist gleich zweimal zu sehen: Als vielstimmige Interpretation am Dramaten (22. Januar) und als „Cirque noir“ für vier Darsteller am Moskauer Theater der Nationen (27. Januar). Anne Lenk zeigt an dem Königinnendrama Maria Stuart am Deutschen Theater Berlin (26. Januar), dass intensives Theater auch in Pandemiezeiten möglich ist. Michael Thalheimer erzählte Brechts Kaukasischen Kreidekreis am Berliner Ensemble als blutige Farce (24. Januar). Und Volker Lösch blickt durch Ibsens Umweltklassiker Volksfeind am Düsseldorfer Schauspielhaus (29. Januar) auf Klimawandel und Umweltaktivisten. Und der Belgier Guy Cassiers stellt Antigone in den urbanen Kontext des Brüsseler Problemviertels Molenbeek (23. Januar).

Und weil Austausch und Gespräch im digitalen Raum nur bedingt möglich sind, haben die Festivalmacher Stimmen gesammelt, die im Film Voices of Europe Auskunft geben über die Lage der Theater, deren Existenz zum Teil bedroht ist oder die in Osteuropa unter politischem Druck stehen, aber auch über Möglichkeiten und Aufbruchsgeist.

20. bis 31. Januar 2021. Mit Ausnahme von Paradies ist der Stream kostenlos. Programm, Info: thalia-theater.de/ lessingtage