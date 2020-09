Kiel

In jener Episode also sitzt der 14-jährige Frank also mit Omma und Oppa, der in einem „Lassiter“-Roman schmökert, im Wohnzimmer und legt „(Just Like) Starting Over“ auf, die erste Single, die er zeitgenössisch von John Lennon erworben hat. Nach dem schunkeligen Rock`n`Roll der A-Seite dreht er die Scheibe um, Yoko Ono singt das hölzerne „Kiss, Kiss, Kiss“ und dann kommt diese Stelle, als sie zu stöhnen beginnt. Oppa schaut von seinem „Lassiter“ hoch und durch seine Hans-Jürgen-Wischnewski-Brille herüber, Frank wischt mit einem „Ssssssit!“ den Tonarm weg. „Für Oppa war da das Abendland endgültig untergegangen“, erinnert sich Goosen.

Lennons Tod kurz vorm Wetter

Natürlich habe auch dieser Song auf dem Schulhof für Gesprächsstoff unter den Beatles-Fans in Goosens Klasse gesorgt. War das etwa ein echter Orgasmus? Kein Vergleich aber zu der Nachricht, mit dem Gitta und Martina gut ein Vierteljahr später die Schulfreunde in einer Pause schockierten - „ich trug ein Fieldjacket“, erinnert sich der Autor. John Lennon sei ermordet worden! „Der große Bruder, den ich nicht hatte.“ Ein Rest von Unsicherheit, es könnte eine Falschmeldung sein, trug Goosen nach Hause, noch genährt dadurch, dass es keine Sondersendung auf WDR 2 gab, bis dann um 14 Uhr die Nachrichten kamen und die von Lennons Tod die letzte vorm Wetter gewesen sei. „Skandalös, das regt mich heute noch auf!“ Ungefähr so wie die Vollsperrung auf der A7, wegen der Goosens Lesung mit halbstündiger Verspätung begann.

"Playboy"-Kauf mit ziternden Knien

Der 54-jährige Bochumer memoriert lebhaft, wie er mit vierzehneinhalb, zitterten Knien mit der ihm tiefstmöglichen Stimme für stolze sieben D-Mark den „Playboy“ erwarb, weil da das letzte Interview mit John Lennon drinstand und weiß noch, dass das Playmate damals Barbara Flommersfeld hieß, obwohl er die „Fotos der unbekleideten Frauen nur billigend zur Kenntnis“ genommen habe. Kürzlich habe er „McCartney II“ aus dem Keller geholt, „eine Zeitreise“ sei das gewesen, die habe er Mitte Mai 1982 in einem Laden mit dem Namen „Die Schallplatte“ („ganz einfach, da weißte Bescheid“) in der Bochumer Hans-Böckler-Straße gekauft.

Familientrip nach Liverpool

Gegen Ende fragt Goosen nach Fragen. Da keine kommen, stellt er sich mit dünner Stimme selber eine, ob er denn schon mal in Liverpool gewesen sei und erzählt vom ebenso unterhaltsamen wie informativen viereinhalbstündigen Beatles-Memorial-Trip mit der ganzen Familie und dem beschlagenen Taxi-Guide Steve - „der wusste Sachen, die nicht mal die Beatles wussten“. Dann fragt eine Frau aus dem Kieler Publikum, ob Goosen denn mal einen Beatle live gesehen habe. McCartney habe er mal in einem Hotel in Neuss interviewen sollen, aber da sei er leider „scheiße krank geworden“.

Neues Buch in Arbeit

Während es Lockdowns habe er eigentlich an einem Roman schreiben wollen, es flutschte aber nicht, berichtet Goosen. „Aus Versehen“ habe er dann kurze Sachen geschrieben über die Musik der 80er, dabei habe er „einen solchen Spaß bekommen“, dass es immer mehr wurden und er nun mit „Sweet Dreams“ ein neues Buch „in der Mache“ habe. Auch die Erinnerung an sein erstes Rockkonzert werde wohl darin Platz finden, Trio im April 1982 in der Zeche in Bochum. Sechs Wochen später sei er dann bei Simon & Garfunkel im Westfalenstadion gewesen. Er habe schon damals ein breites Spektrum gehabt, konstatiert Goosen, wie eben auch stilistisch die Beatles. „Ich bin auch in der Lage, Mozart auf die Beatles zurückzuführen und nicht umgekehrt.“

