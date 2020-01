Jackie Thomae über Brüder und Herkunft

Kiel

Ein Mann kommt zum Studieren nach Ost-Berlin, hat Freundinnen, natürlich. Zieht irgendwann weiter nach West-Berlin. Und lässt in der DDR zwei Frauen mit zwei kleinen Kindern zurück. „Vielen erschien das so exotisch“, sagt Jackie Thomae mit strahlendem Lächeln in das bis auf den letzten Platz gefüllte Literaturhaus hinein. „Aber Studieren ging gut in der DDR damals, nicht nur für die kommunistischen Bruderländer. Und mein Background ist ähnlich.“ Es ist kein Geheimnis, dass die Journalistin und Schriftstellerin, die 1972 als Tochter einer deutschen Mutter und eines guineischen Vaters in Halle zur Welt kam, in ihrem zweiten Roman Brüder auch die eigene Geschichte miterzählt.

Jackie Thomae , der Hallodri und der Streber

Michael, der sich Mick nennt, und Gabriel lernen den Vater erst spät kennen, als schon alles geklärt erscheint – und jedem das Leben doch aus der Spur läuft. Den Hallodri und den Streber nennt die Autorin die beiden ungleichen Brüder, die sie in zwei unterschiedlichen Lebensphasen porträtiert. Chronologisch und ordentlich nacheinander. Jedem sein eigener Sound. „Man muss Zeit mit ihnen verbringen, um sie zu begreifen“, sagt die Autorin.

Mick, der sich 1985 als Teenie im Westteil der Stadt wiederfindet und bald hedonistisch durch die Neunziger und die Berliner Clubnächte rauscht. Gabriel, der sich nach der Jahrtausendwende in London als Stararchitekt mit Kleinfamilie verwirklicht hat. In dem Glauben, mit Fleiß und Anstrengung ließe sich alles überspielen. Beide „Über-Performer“, jeder auf seine Weise zielstrebig in dem, was er tut.

Kein Wende- und auch kein Rassismus-Roman?

Und die Hautfarbe scheint bei keinem eine besondere Rolle zu spielen. „Es ist kein Wende- und kein Rassismus-Roman“, sagt dann auch Jackie Thomae, die gar keine Lust hat, das Thema zu überproblematisieren. Stattdessen habe sie die Frage interessiert: „Was macht uns zu dem, was wir in der Lebensmitte sind?“ Natürlich sind die Herkunft, die Hautfarbe, der Phantom-Vater dabei sehr wohl Thema. Aber es hat eine spielerische Beiläufigkeit, wie die Autorin das jenseits der Kategorien politischer Korrektheit umkreist. Als eines von verschiedenen Merkmalen, die eine Identität ergeben. Ein verzogenes Spiegelbild, das erst über die Unstimmigkeiten ein Ganzes ergibt. Und durchbrochen von den Stimmen der anderen: die alleinerziehende Monika, Micks Mutter, Gabriels Frau Fleur und der abwesende Vater. „Ich fand’s gut, die Brüder in diese Lebensnormalität zu kriegen.“

Ihren Vater traf Jackie Thomae erst spät

So entspannt fließt der Roman; auf Thomaes so lässigen wie akribischen Sätzen, dem lebhaften Reportagestil kann man sich treiben lassen – und an Szenen und Formulierungen immer wieder hängenbleiben: „Es brauchte einfach ein bisschen mehr von allem. Und das gab es in Westberlin.“ So einfach kann man den Unterschied zwischen Ost und West auch auf den Punkt bringen. „Ich brauchte nicht recherchieren“, sagt sie, „ich konnte aus mir heraus erzählen.“ Und man erkennt, wie die Herkunftsfrage je nach Lebensphase und sozialem Kontext aufsplittert und neue Facetten entfaltet.

Ihren Vater hat Jackie Thomae selbst erst jenseits der 40 kennengelernt. „Er ist spät in mein Leben getreten“, erzählt sie, in einer Zeit, als sie schon geneigt war, abzuschließen und zu sagen: Es ist ok. „Aber er hat dann doch ein Kapitel zugemacht, das immer offen geblieben war. Brüder hätte ich wohl nicht geschrieben, wenn er nicht aufgetaucht wäre.“

Jackie Thomae: Brüder. Hanser Verlag, 416 Seiten, 23 Euro