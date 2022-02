Kiel

Max Goldt sammelt. Die Merkwürdigkeiten der Sprache, Banalitäten aus Alltag und Smalltalk, Worte aus der Werbung und der Managersprache, die dann zu so bizarren Ungetümen wie „Mitbewerberkette“ oder „Plüschtierpflegeexpertin“ fusionieren. Dazu kommen eigene Wortvariationen, bevorzugt aus dem Reich ältlicher Tanten und „Goldener Blättchen“. Der einstige „Titanic“-Kolumnist (Jahrgang 1958) ist damit zur festen Größe der Literaturlandschaft geworden. Ein Meister des süffisanten Humors, der eleganten Boshaftigkeiten und frei schweifenden Assoziation. Dass er daneben in den fein gedrechselten Sprachspielen Flachsinn stets mit Tiefgang verbindet, gehört außerdem zu Goldts Qualitäten.

„Max Goldt gehört gelesen, gerühmt und ausgezeichnet“, so urteilte Bestseller-Autor Daniel Kehlmann über den vielfach ausgezeichneten Kollegen, der unter anderem 2008 den renommierten Kleist-Preis erhielt. Am allerbesten aber ist es, wenn man Goldt, der nebenbei auch Teil des Musikduos Foyer des Arts und der Comics von Katz und Goldt war, selbst lesen hört – mit dieser gedehnten Kaugummistimme, dem sonoren Bariton und dem Schalk im Blick. In Kiel geht das am Sonntag, 20. Februar, 19 Uhr, im Schauspielhaus.

