Kiel

Bereits 1984 veröffentlichte die Kieler Edition Euterpe von Ilse Behl den Gedichtband Engel. Unterwegs im Blätterwald heißt nun ihr aktueller Lyrik-Zyklus, den die seit den 70er Jahren in Kiel beheimatete Autorin im Selbstverlag herausbringt und am Donnerstag im Literaturhaus vorstellte – ein Band mit romanhaftem Erzählstrang, der um die Beziehung des lyrischen Ichs zur Figur des „Försters“ kreist. Tatsächlich geht es in den Texten nicht nur um den literarischen Blätterwald, um Erlebnisse mit Verlagen und die Entwicklung auf dem Büchermarkt. Es geht auch ganz konkret um den natürlichen Wald, den Ilse Behl gern durchstreift und dessen Werden und Vergehen sie aus ökologischer und ökonomischer Sicht betrachtet. „Ich bin auf dem Weg durch mein Leben kein müßig konsumierender Fußgänger. Das ist nicht meine Sache“, so die studierte Pädagogin. „Im Gepäck habe ich immer die zugespitzte Wahrnehmung meiner Umwelt.“

Herzerfrischend realitätsnah

Ihre Eindrücke, zusammengetragen „in einem Sammelbecken, das Sprachschatz heißt“, verarbeite sie eher beiläufig, „auf einfache Art“, erzählt sie im Gespräch mit Gisela Beissenhirtz, die in dieser „bewusst gesetzten rhetorischen Einfachheit“ den Schlüssel für die Sogkraft von Ilse Behls Versprosa vermutet. Struktur und Rhythmus erhalten die Gedichte durch vereinzelte, akzentuierend gestreute Reime. Die mächtigen Eichen werden hier zu „alten Riesen“, Kletterpflanzen, die ihre Stämme umranken, zu „dunkelgrünen Efeu-Schlangen“. Und die Einritzungen, die Menschen gern in der Rinde der Birken hinterlassen, sind die „Gewalt auf weißer Haut“. Mittendrin in diesem lyrischen Wald steht der Förster mit ordnender Hand, ein Heger und Pfleger – und ein Ökonom, der Todesurteile fällen muss. „Meine Bibliothek hat ihren Preis“, heißt es irgendwann – ein herzerfrischend realitätsnaher Verweis auf den wirtschaftlichen Aspekt des Waldes. „Meine Befindlichkeit als schreibende Person wird durch solche Beobachtungen geprägt“, sagt Ilse Behl. „Alles, was wir fröhlich genießen, sollten wir hinterfragen“.