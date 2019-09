Nachrichten aus dem Widerstand

Kiel

Die Lesung gehört zum Begleitprogramm zur Wanderausstellung Deine Anne. Ein Mädchen schreibt Geschichte, die noch bis 25. September in der Nikolaikirche zu sehen ist. Und es gibt viel zu erzählen über diesen Mann, der sich als Psychoanalytiker im Exil um jüdische Kinder kümmerte, die vor der Deportation in Sicherheit gebracht worden waren. Marita Keilson-Lauritz traf ihn Ende der 60er Jahre in Amsterdam, 1970 heirateten sie. Gemeinsam mit dem Lyriker und Übersetzer Jos Versteegen las die heute 84-jährige Literaturhistorikerin aus dem Tagebuch 1944. Erst 2009 hatte sie es als „unbekanntes Manuskript“ in einer Schublade entdeckt und ihrem damals 100-jährigen Ehemann daraus vorgelesen. Dabei stieß sie wiederholt auf den Namen Hanna. Gefragt, wer das sei, habe er geantwortet: „Das war ein junges Mädchen, das ein bisschen in mich verliebt war. Und ich auch ein bisschen in sie.“

Zyklus einer großen Verliebtheit

Dies sei eine ziemliche Untertreibung, so Versteegen, der seit drei Jahren an einer Biographie über Hans Keilson arbeitet. Tatsächlich habe es „eine große Verliebtheit“ gegeben, nachzulesen in "Sonette für Hanna", ein Zyklus von 46 Sonetten, der in seiner Vollständigkeit erst nach dem Tod des Autors entdeckt wurde. Neben der Liebe zu der jungen Jüdin schwingt in den poetischen Texten immer auch das Grauen des Krieges und die Angst vor der Entdeckung mit – genauso wie ein Schuldgefühl gegenüber Gertrud Manz, der Mutter von Keilsons Tochter, die er nach Kriegsende heiratete.

"Niemand wollte über den Nationalsozialismus nachdenken"

Im Wechsel lesen die beiden Gäste vor allem jene Tagebucheintragungen, die in den Sonetten eine lyrische Erweiterung finden. Begleitet von Fotomaterial, wird die Biographie des Autors an diesem Abend ein Stück weit lebendig, der das unfertige Manuskript seines Debütromas 1944 im Garten vergraben und nach Kriegsende fertiggestellt hatte. "Der Tod des Widersachers" wurde erst 1959 in Deutschland veröffentlicht. In englischer Übersetzung höchst erfolgreich, geriet der Roman in Deutschland schnell in Vergessenheit.

„Niemand wollte über die Anfänge und Auswirkungen des Nationalsozialismus nachdenken“, so die Moderatorin und Keilson-Kennerin Daniela Herzberg. Erst Ende der 90er Jahre habe es hierzulande einen „Keilson-Hype“ gegeben, im Fischer-Verlag erschien eine zweibändige Werkausgabe. Anfang der 2000er wurde der Autor, der auch für seine analytischen Essays geschätzt wurde, mit Preisen überhäuft, darunter der Moses-Mendelssohn-Medaille, dem „Welt“-Literaturpreis und des Bundesverdienstkreuzes 1. Klasse.