Kiel

Schon all die sprachspielerisch wendigen Zeilen der Dichterin wieder zu entdecken, macht Freude. Die satirische Treffsicherheit und Lebensklugheit, Weltschmerz und Witz: „Wenn ich Heimweh sage, sag ich Traum …“ – „Zur Heimat erkor ich mir die Liebe.“ Und dann ist da noch die verwegene Idee, eines schönen Tags einfach das Leben zu schwänzen.

Mascha Kaléko mal zwei

In dem Liederabend „Mascha“ im Schauspiel-Studio verdichtet sich die Lyrik von Mascha Kaléko (1907 bis 1974) zum kleinen großen Lebensgesang einer, die Liebe, Leid und Freude stets zusammen gedacht hat. Regisseurin Kathrin Höft inszeniert die 40 von Rainer Bielfeldt zum Liederabend vertonten Gedichte als Selbstbegegnung, mit Anne Rohde und Yvonne Ruprecht – Mascha in zwei Versionen. Anne Rohde spielt die Junge, forsch und mutwillig direkt – eine auf dem Sprung ins Leben. Yvonne Ruprecht ist verhaltener, dünnhäufiger, macht im Blick zurück Verlust und Verletzlichkeit spürbar. Und jede hat ihre eigene Neugier – die eine erwartungsfroh der Zukunft entgegen, die andere still staunend über die, die war.

Ein vorsichtiges Spiel mit den Spiegelungen im Leben, dem Bühnenbildnerin Isabell Stöcker ein symbolträchtiges Versatzstück und ein paar nicht so zwingende Requisiten zur Seite gestellt hat. Dazwischen singen sie vom Eintritt ins Büro und den ersten Lieben, von Entwurzelung („Inzwischen bin ich viel zu viel gereist …“) und der Last des Zurückbleibens, wenn die Liebsten sterben: „Den eigenen Tod, den stirbt man nur / Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.“ Und immer wieder geht es um die Liebe – für die hat Mascha Kaléko viele Worte gefunden.

Zwischen Swing, Jazz und Kurt Weill

Sie kommen sich nah und entfernen sich wieder, komplettieren sich wie ein altes Ehepaar oder finden mit dem hübschen Unsinn von Papa- und Mamagei auch mal ins Duett. Yvonne Ruprecht mit schöner Chansonstimme und etwas Diva, Anne Rohde mit unverbrauchtem Görencharme in Stimme und Körpersprache.

Zu Anfang geht der Text noch etwas in der Lautstärke des Klaviers unter, doch dann findet Pianist Kai Dorenkamp locker in Bielfeldts Vertonung hinein – schwingend zwischen Swing, Jazz und Anklängen an Kurt Weill. So schwimmt der Abend durch die Schattierungen von Melancholie und Nonsens, und als sich just da, wo es für die junge Mascha losgeht, mit dem ersten Gedichtband „Das lyrische Stenogrammheft“, die politische Welt verdunkelt, lässt er es in wildem Stakkato gewittern.

Um der Lebensodyssee der jüdischen Dichterin von Galizien ins Berlin der Zehner und Zwanziger durch die Gedichte zu folgen, später der Flucht vor Naziverfolgung nach New York und schließlich, dem Ehemann zuliebe, der Emigration nach Jerusalem, braucht es schon einen groben Überblick über Mascha Kalékos lebenslanges Exil. Aber man kann den Abend auch einfach als Potpourri nehmen, eine Stimmungsreise zwischen Aufbruch und Rückschau – von der aus sich neu eintauchen lässt in Kalékos Lyrik.

Schauspiel-Studio. 24. Septemer, 8., 17. Oktober. www.theater-kiel.de, Kartentel. 0431/901901.