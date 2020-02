So war Lilly Among Clouds' Konzert

Kiel

Das Trio Hello Emerson aus Columbus, Ohio, um den 23-jährigen US-Singer-Songwriter Sam Bodary, das zum dritten Mal durch Deutschland tourt, lässt einen ganzen Haufen folkiger Americana-Perlen in den Salon kullern, einige davon vom aktuellen Album "How To Cook Everything". Bodary, der kürzlich sein Examen in englischer Literatur absolviert hat, punktet nicht nur mit exquisiter Lyrik und feiner Beobachtungsgabe wie im Song " Seat 16B" über die wahre Begegnung mit einer Frau, die wegen eines Dates das erste Mal in ihrem Leben fliegt und ihren Heimatstaat Arkansas verlässt, sondern auch mit einer engagierten Performance.

"Surprise" in der Mitte des Sets

Die Ballade "Surprise", mit der sie im vergangenen Jahr Dritte beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest wurde, singt Elisabeth Brüchner alias Lilly Among Clouds etwa in der Mitte des Gigs solo am E-Piano, ohne ihre Band. Eine kluge Wahl, denn der dramatische Song gewinnt derart pur vorgetragen noch an Ausdruckskraft. Kunstvoll zerklüftet sie ergriffen ihre stämmige Altstimme, hämmert die voluminösen Akkorde in die Tastatur, dass das Instrument wackelt und freut sich dann nicht zum ersten und auch nicht zum letzten Mal mit kindlichem Strahlen über den satten Beifall.

Expressive, dynamische Performance

Begonnen hatten Elisabeth Brüchner und ihre ausgezeichnete Band allerdings mit zwei rockigen Wave-Pop-Songs, "Closeness" und "Love U 4ever", die eine ganz andere Facette ihres Songwritings zeigen. Während sie die und andere Uptempo-Nummern singt, hüpft und joggt sie auf der Stelle. Untermalt ihren Gesang mal mit dynamischen Gesten – das ruhigere, opulente "LDR" etwa mit Flügelschlagen –, mal mit expressiver Mimik. Positiv nervös und deutlich jünger als 30 wirkt die Würzburgerin auf der Bühne. Knetet zeitweise aufgeregt ihre Hände während ihrer von Dankbarkeit geprägten Ansagen, verheddert sich auch mal im Wortfluss. Natürlich, authentisch und schwer sympathisch.

Dann doch viele Lieder über die Liebe

Eigentlich habe sie gar nicht so viele Lieder über die Liebe schreiben wollen, es gebe schon genug, aber dann – „ups“ – sei es doch passiert. "Girl Like Me" voraus schickt sie folgendes Konfuzius-Zitat: „Was du liebst, lass frei. Kommt es zurück, gehört es dir – für immer.“ Das immens hitverdächtige "Boy", ebenfalls ein Lovesong, punktet mit effektivem R&B-Touch. Unter dem Eindruck einer unter starken Depressionen leidenden engen Freundin, um die sie sich praktisch allein gekümmert habe, verfasste Lilly Among Clouds "Underneath The Surface", das als karge Piano-Ballade beginnt, dann aber bald opulent Fahrt aufnimmt und mächtig rockt. Deutlich schlichter gerät "Listen To Your Mama" mit seinem eingängigen, konventionellen R&B-Electro-Pop, bei dem das Publikum willig in den simplen Mitsing-Part einstimmt und später stürmischen Beifall spendet.

Knackiges Finale

Den gibt’s auch nach dem letzten Song auf der offiziellen Setlist, der emotionalen Folk-Pop-Liebesballade "Your Hands Are Like Home". Zwei Songs als Zugabe hält Lilly Among Clouds parat: Erst wieder einen melancholischen Song, das gefühlsintensive und wuchtige "Blood & History", und als knackigen Schlusspunkt mit straitghtem Beat den rockigen R&B-Track "Wasting My Time".

