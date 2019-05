Kiel

Der erste Eindruck

Die erste Nummer „Wondrous Strange“ vom aktuellen zweiten Album steht exemplarisch für die Herangehensweise des Quartetts. Diffus driften die Instrumente zunächst noch umher, eher konturlos wirkt das Stück anfangs noch, als fügte es sich gerade erst jetzt zusammen.

Irgendwann übernimmt das variantenreiche Tenorsaxofon von Adrian Hanack die Führung, und Lisa Wulffs wendiger Bass, Martin Terens lyrisches, akzentuiertes Klavier und das agile Drumming von Silvan Strauß hängen sich dran, bis nun der Bass die Richtung vorgibt. Zu dieser paritätischen Ausrichtung passt auch, dass die Bandleaderin und Komponistin permanent ganz hinten auf der Bühne agiert.

Das Programm

Das Quartett spielt improvisationsfreudig Tracks vom zweiten Album wie „It Disappeared Into Thin Air“ als einzige Zugabe, „Far Beyond Your Eyes“ oder das von einem Walter-Moers-Roman inspirierte „Rumo’s Adventure“, vom Debütalbum „Encounters“ das Stück „Beauty Is In the Eye Of The Beholder“ und auch ganz frische Kompositionen wie das erst schwebende, sich dann kraftvoll aufschwingende „Six To Ten“, bei dem Lisa Wulff zum wiederholten Mal an diesem Abend statt Kontrabass einen um eine Oktave höher gestimmten, gitarrenähnlich klingenden Sopranbass spielt.

Das Publikum

Offenbar sachkundig. Beklatscht nicht jedes Solo und wenn es das tut, dann differenziert qualitativ angemessen. Den meisten Beifall gibt‘s für das immer wilder werdende „Rumo‘s Adventure“.

Was in Erinnerung bleibt

Wie sich eingangs von „Six To Ten“ Lisa Wulffs Gurt am Sopranbass löst und sie leicht verlegen lächelnd versucht, das Instrument irgendwie zu stützen, um weiterspielen zu können und es dann aber doch recht geschickt meistert, den Gurt wieder anzubringen. Sie könne sich wohl doch nicht auf beides konzentrieren, aufs Bässe wechseln und Ansagen machen, räumt sie nach dem Stück ein.

Fazit

Souveränes Konzert eines erstklassigen, sehr homogenen Jazz-Quartetts.