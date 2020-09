Kiel

Die Zeile lässt an Landschaft denken – sich aber auch spirituell deuten: „Licht überm Land“ ist der erste Teil eines Zweizeilers des Dichter Jens Peter Jacobsen (1887-1885) – und der Titel einer Anthologie dänischer Lyrik, die die Akademie für Sprache und Dichtung und Den Danske Akademi herausgegeben haben. Passend zum 100. Jahr der Grenzziehung zwischen Dänemark und Deutschland. „Gedichte beleuchten etwas und sie leuchten selbst“, erklärt Herausgeber Peter Urban-Halle, der mit seinem 2018 verstorbenen dänischen Kollegen Henning Vangsgaard 150 Dichter vom Mittelalter bis ins Jahr 2016 versammelt hat.

Was ist typisch dänisch?

„Wir haben nicht das typisch Dänische gesucht. Wir wollten einfach gute Gedichte.“ Fragt sich ohnehin, was typisch dänisch bedeutete, wenn die Dänen im Deutschland des 18. und 19. Jahrhunderts gar nicht als Fremde wahrgenommen wurden, oder wenn Klopstock den Dänen als „großer Dichter der Empfindsamkeit“ ( Urban-Halle) galt und Friedrich Schiller 1791 aus Kopenhagen ein dreijähriges Stipendium erhielt. Zusammen mit den Lyrikern Lone Horslev und Rasmus Nicolajsen ist Urban-Halle angereist, im Literaturhaus die literarischen Begegnungen zum Grenzjubiläum zu eröffnen. Keine Selbstverständlichkeit, wie Johannes Callsen, Minderheitenbeauftragter der Landesregierung, bemerkt – denn von rund 110 geplanten Festveranstaltungen konnten wegen Corona nur wenige stattfinden. Umso glücklicher sind Herausgeber Urban, Literaturhausleiter Wolfgang Sandfuchs und Britta Lange vom Kooperationspartner Nordkolleg, dass das Projekt nun läuft.

Unbekanntes Land ist in der schönen, in Meerfarben gebundenen Anthologie zu entdecken. Von der dänischen Sicht auf die Sage vom Erlkönig über Geistlich-Erbauliches bis zu Wortexperimenten des Jazzers Peter Poulsen (geboren 1940) und den Formspielen der berühmtesten Lyrikerin Dänemarks, Inger Christensen (1933-2009). Und Hans Christian Andersen hat selbst Urban-Halle als Dichter erst über die Anthologie entdeckt.

Dichten ist mit Klang verbunden

Es wird ein querbeet mäanderndes Gespräch, in dem Urban-Halle dem ein oder anderen Dichter aus der Sammlung herausgreift und vorstellt, dazwischen die dänischen Gäste Lone Horslev und Rasmus Nicolajsen befragt. Lone Horslev, Autorin von sechs Lyrikbänden und vier Romanen, erzählt etwa, was sie am Dichten liebt: „Ich mag die Musikalität, dass es mit Klang verbunden ist.“ Was so pointierte, rhythmisch treibende Gedichte wie Der Aufklappmann oder Matrosensex belegen. Rasmus Nicolajsen geht stärker ins Erzählerische, etwa wenn er nach dem perfekten Wort für das Schweben eines Seeadlers sucht. Der 43-Jährige denkt das Genre Naturlyrik neu und schätzt das Vieldeutige der Wörter. Einen losen Eindruck ergibt das am Ende – und macht Lust auf die unerforschte Lyriklandschaft Dänemarks und das besondere „Licht überm Land“.

Licht überm Land. Hg. von Peter Urban-Halle und Henning Vangsgaard. Hanser Verlag, 488 Seiten, 36 Euro

Am 29. Oktober finden an vier Orten deutsch-dänische Begegnungen statt. In Kiel trifft Jochen Missfeldt auf den Dänen Kaspar Colling Nielsen. In Schleswig lesen Jan Christophersen und Knud Romer, in Flensburg Feridun Zaimoglu und Merete Pryds Helle und in Rendsburg Lena Gorelik und Alen Meskovic.