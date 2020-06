Die vorläufig letzte Lesung ging am 10. März im Literaturhaus über die Bühne. Mit der traditionell dem literarischen Nachwuchs gewidmeten Leselounge startet das Haus im Alten Botanischen Garten wieder in das Veranstaltungsprogramm. Wolfgang Sandfuchs sprach darüber, was möglich ist udn was nicht.