Vor der Pandemie hatte Kristof Magnusson sogar eine Dauerkarte für die Berliner Museen. „Ich mag das, da einfach nur als Laie durchzugehen“, erzählt der Schriftsteller, der auch mal für eine halbe Stunde in die Berlinische Galerie geht und sich dann ein, zwei Kunstwerke ausführlicher vornimmt. „Und ich mag die Beobachtungen, die ich da mache. Da sind erstaunliche Begegnungen möglich“, sagt er, „die Kunst, die sehr radikal sein kann, und das gediegene Bürgertum, das so neutral interessiert auf Blut und Nacktheit blickt.“

Magnusson taucht gern in andere Welten

Wie eine Folie für Magnussons mitten in der Pandemie erschienenen Roman „Ein Mann der Kunst“ (Kunstmann Verlag), den er auf Einladung des Kieler Kunstvereins im Literaturhaus einem so geneigten wie diskussionsfreudigen Publikum vorstellt. Die Geschichte eines engagierten Frankfurter Kunstvereins, der einer Künstlerikone namens KD Pratz einen Museumsneubau schenken will. Der Haken: Damit das Geld dafür fließt, gilt es, dem menschenscheuen, auf Burg Ernsteck hoch über dem Rhein residierenden Maler einen Besuch abzustatten ... Stoff für eine leichtfüßig mit den Klischees spielende und sie aufspießende Kunstsatire – und für eine kleine Typengalerie der Kunstfreunde.

Kristof Magnusson, der Theaterstücke („Männerhort“) schreibt und aus dem Isländischen übersetzt, taucht gern in andere Welten. Er hat einen Banker von der Finanzkrise („Ich bin nicht schuld“) berichten lassen oder Rettungssanitäter von ihrem Job („Arztroman“). „Die Kunst macht einen freien Raum auf, in dem erstmal alles möglich ist“, sagt er. „Kunst zwingt uns anders zu denken. Und alles, was uns betrifft, kommt uns darin in anderer Form entgegen.“

KD Pratz oder der nörgelnde Großkünstler

In „Ein Mann der Kunst“ macht das laufend neue Felder auf – vom identitätskriselnden Ich-Erzähler, der Mutter Ingeborg als Vorsitzende des Kunstvereins begleitet, bis zur Frage, wie authentisch all die Ökos sind, die in durchsanierten Gemäuern ihr Biobrot backen, nur um es sogleich digital zu posten. Da vergisst auch der exzentrische Malerfürst seine Misanthropie und kapert mal eben den Bus mitsamt den Kunstfreunden zum Brötchentest.

Auch wenn Lüpertz, Baselitz oder Immendorff da nicht fern liegen – ein Vorbild für KD Pratz gab es nicht. „Ich hatte eher diesen Großkünstlertypus im Sinn, der sich erst gut fühlt, wenn er alles andere schlecht findet. Und ich habe mich gefragt, ob einfaches Nörgeln wirklich schon kritisches Bewusstsein ist?“

Na klar, eigene Erfahrung steckt auch in dem Roman. „Ingeborg hat schon einiges von meiner Mutter“, schmunzelt der Schriftsteller. Oder von der Tante, die ihn als Jungen ins Theater schleppte. Er schätzt beim Schreiben aber auch den Abstand zur eigenen Biografie: „Ich finde es gut, wenn ich der Wirklichkeit nicht so ausgeliefert bin. Und ich hoffe, dass sich dann auch beim Lesen eine Art dritter Raum auftut – irgendwo zwischen Realität und Fiktion.“