Lesungen durch Zeiten und Orte

Kiel

Es geht vom deutsch-dänischen Grenzland durch Europa und quer durch die Republik. Von dem Kieler Autor Hannes Hansen, langjähriger ehemaliger Mitarbeiter dieser Zeitung, der über die Stadt seiner Kindheit Potsdam schreibt, bis zu Jackie Thomae, die mit ihrem 2019 für den Deutschen Buchpreis nominierten Roman Brüder am 16. Januar das Jahresprogramm im Literaturhaus eröffnet. Der rote Faden, sagt Leiter Wolfgang Sandfuchs, habe sich in diesem Frühjahr nicht unmittelbar ergeben – aber dann finden sich in der anregenden Bandbreite doch Fixpunkte wie Erinnern und Vergessen oder das Nachdenken über Herkunft bei Thomae oder Cihan Acar, der in seinem Debütroman Hawaii den jungen Kemal durch das gleichnamige Problemviertel im beschaulichen Heilbronn treibt. Er liest am 10. Juni in der Leselounge.

Knud Romers dänisch-deutsche Kindheit

Die Erinnerung beschäftigt nicht nur Hannes Hansen, der seinen Roman Jenes volle satte Gelb am 23. Januar vorstellt, sondern auch Judith Kuckart in ihrem Roman Kein Sturm, nur Wetter, in dem sich eine Neurobiologin zwischen Vergangenheit und Alltag verstrickt (20. Februar), oder Ulrike Draesner, die ihren 60-jährigen Helden in Kanalschwimmer mit einer unverhofften Lebensveränderung zurückblicken und aufbrechen lässt (9. März). Steffen Kopetzky sinniert in Propaganda zwischen Welt- und Vietnamkriegen über den Zusammenhang von Krieg und Lüge (13. Februar).

Knud Romer, 2007 heiß diskutiert mit seinem Roman Wer blinzelt, hat Angst vor dem Tod, setzt im neuen, im März erscheinenden Buch Die Kartographie der Hölle die Aufarbeitung seiner dänisch-deutschen Kindheit in Nykøbing fort (17. März). Und im autobiografischen Bericht Vermessene Zeit der Journalistin Ingrid Strobl geht es auch um das Wachhalten eines Stücks bundesrepublikanischer Geschichte (25. März).

Leselounge mit dem literarischen Nachwuchs

Etliche der Autoren wie Draesner oder Kopetzky sind Wiederkehrer, stehen für eine programmatische Kontinuität. Aber auch die von Volontärin Sara Franzese betreute Leselounge, die an drei Abenden mit je zwei Autoren dem literarischen Nachwuchs eine Bühne bietet, ist – ebenso wie die Schreibworkshops für den Nachwuchs mit dem Schriftsteller Christopher Ecker – lang etabliertes Programmmodul. Den Auftakt machen am 5. Februar Philipp Stadelmaier und Marina Frenk, die auch Musikerin und Schauspielerin ist und 2016 mit Sibylle Berg den Hörspielpreis der Kriegsblinden erhielt.

Die aktuellen Texte aus Eckers Schreibworkshop sind schon am 23. Januar in der Hansastr. 48 zu erleben.

Breitbandige Projekte

Wolfgang Sandfuchs blickt voraus mit dem guten Gefühl eines erfolgreichen Jahres 2019 im Rücken. 168 Veranstaltungen mit rund 7500 Besuchern und die zuverlässige Unterstützung durch das Land, das die Förderung im vergangenen Jahr um 30 000 Euro auf 228 000 Euro aufstockte, das wohl auch weiterführen wird und dem Haus und seinem hochmotivierten Team so mehr Flexibilität verschafft. Und er hofft, bis zu seinem Abschied auch die Stadt von der Arbeit seiner Institution noch überzeugt zu haben.

Erstmal aber ist das Jahr anzugehen, das neben dem laufenden Programm auch noch das Europäische Festival des Debütromans, das am 7. Mai in die 18. Runde geht, zu bieten hat, den Literatursommer, der 2020 Irland in den Mittelpunkt stellt, und die neue Liliencron-Dozentin Marion Poschmann, die vom 27. bis 29. Januar in drei Veranstaltungen Einblick gibt in ihr literarisches Universum.